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10 января 2025, 02:45 |
79
1

Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс

Известный портал GiveMeSport составил символическую сборную лучших футболистов в XXI веке

10 января 2025, 02:45 |
79
1
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал символическую сборную лучших футболистов в XXI веке

Позицию голкипера получил звездный страж ворот «Баварии» Мануэль Нойер. В защите от GiveMeSport разместились Марсело, Серихо Рамос, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд. В полузащите – Хави, Андрес Иньеста и Лука Модрич.

В тройку нападающих Goal включил Мохамеда Лионеля Месси, Луиса Суареса и Криштиану Роналду.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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GiveMeSport Мануэль Нойер Трент Александер-Арнольд Серхио Рамос Вирджил ван Дейк Марсело Хави Андрес Иньеста Лука Модрич Лионель Месси Луис Суарес Криштиану Роналду
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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TarasTaras94
Трент авжеж крутий ПЗ та дещо навіть унікальний, але в символічній збірній 20го століття? серйозно? Ну враховуючи хто робив цей рейнтинг воно і не дивно
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