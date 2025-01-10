Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал символическую сборную лучших футболистов в XXI веке

Позицию голкипера получил звездный страж ворот «Баварии» Мануэль Нойер. В защите от GiveMeSport разместились Марсело, Серихо Рамос, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд. В полузащите – Хави, Андрес Иньеста и Лука Модрич.

В тройку нападающих Goal включил Мохамеда Лионеля Месси, Луиса Суареса и Криштиану Роналду.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.