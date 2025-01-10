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  4. Недоработал? Известна оценка Миколенко за победу в 1/32 Кубка Англии
Англия
10 января 2025, 03:40 | Обновлено 10 января 2025, 04:23
99
0

Недоработал? Известна оценка Миколенко за победу в 1/32 Кубка Англии

Украинец получил 7.2 балла

10 января 2025, 03:40 | Обновлено 10 января 2025, 04:23
99
0
Недоработал? Известна оценка Миколенко за победу в 1/32 Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В четверг, 9 января, был сыгран поединок 1/32 финала Кубка Англии между командами «Эвертон» и «Питерборо».

Местом проведения противостояния стал стадион «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Как результат, «Эвертон» одержал сухую победу со счетом 2:0.

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Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на футбольном поле все 90 минут. Проанализировал поединок, авторитетный портал SofaScore оценил выступление представителя Украины на 7.2 балла.

Наивысшую оценку в матче получил защитник хозяев Джарред Брантуэйт – 8.0. А вот худшим игроком дуэли стал футболист «Питерборо» Джордж Неветт, получивший от портала 6.3 балла.

Оценки матча «Эвертон» – «Питерборо» от SofaScore

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Эвертон Кубок Англии по футболу Питерборо Юнайтед Виталий Миколенко оценки SofaScore Джарред Брантуэйт
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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