Недоработал? Известна оценка Миколенко за победу в 1/32 Кубка Англии
Украинец получил 7.2 балла
В четверг, 9 января, был сыгран поединок 1/32 финала Кубка Англии между командами «Эвертон» и «Питерборо».
Местом проведения противостояния стал стадион «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Как результат, «Эвертон» одержал сухую победу со счетом 2:0.
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Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на футбольном поле все 90 минут. Проанализировал поединок, авторитетный портал SofaScore оценил выступление представителя Украины на 7.2 балла.
Наивысшую оценку в матче получил защитник хозяев Джарред Брантуэйт – 8.0. А вот худшим игроком дуэли стал футболист «Питерборо» Джордж Неветт, получивший от портала 6.3 балла.
Оценки матча «Эвертон» – «Питерборо» от SofaScore
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