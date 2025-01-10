Хавбек Шахтера провел наибольше матчей за сборную Украины в 2024 году

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков провел больше всего матчей в составе сборной Украины в 2024 году.

В 2024 году тренерский штаб Сергея Реброва задействовал 33 футболиста из 20 клубов, в том числе 14 зарубежных.

Лидером по количеству матчей стал полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков (14 поединков).

Топ-5 игроков УПЛ с наибольшим количеством игр за сине-желтых в 2024 году: