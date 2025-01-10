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Сборная УКРАИНЫ
10 января 2025, 04:43 | Обновлено 10 января 2025, 05:10
107
0

Хавбек Шахтера провел наибольше матчей за сборную Украины в 2024 году

Тренерский штаб Сергея Реброва задействовал 33 футболиста из 20 клубов

10 января 2025, 04:43 | Обновлено 10 января 2025, 05:10
107
0
Хавбек Шахтера провел наибольше матчей за сборную Украины в 2024 году
УАФ. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков провел больше всего матчей в составе сборной Украины в 2024 году.

В 2024 году тренерский штаб Сергея Реброва задействовал 33 футболиста из 20 клубов, в том числе 14 зарубежных.

Лидером по количеству матчей стал полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков (14 поединков).

Топ-5 игроков УПЛ с наибольшим количеством игр за сине-желтых в 2024 году:

  • 1. Георгий Судаков – 14 матчей
  • 2. Николай Матвиенко – 13
  • 3. Николай Шапаренко – 12
  • 4. Ефим Конопля – 10
  • 5. Владимир Бражко – 9
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Шахтер Донецк сборная Украины по футболу статистика Николай Матвиенко Николай Шапаренко Ефим Конопля Владимир Бражко Сергей Ребров Георгий Судаков
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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