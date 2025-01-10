Сборная УКРАИНЫ10 января 2025, 04:43 | Обновлено 10 января 2025, 05:10
107
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Хавбек Шахтера провел наибольше матчей за сборную Украины в 2024 году
Тренерский штаб Сергея Реброва задействовал 33 футболиста из 20 клубов
10 января 2025, 04:43 | Обновлено 10 января 2025, 05:10
107
0
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков провел больше всего матчей в составе сборной Украины в 2024 году.
В 2024 году тренерский штаб Сергея Реброва задействовал 33 футболиста из 20 клубов, в том числе 14 зарубежных.
Лидером по количеству матчей стал полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков (14 поединков).
Топ-5 игроков УПЛ с наибольшим количеством игр за сине-желтых в 2024 году:
- 1. Георгий Судаков – 14 матчей
- 2. Николай Матвиенко – 13
- 3. Николай Шапаренко – 12
- 4. Ефим Конопля – 10
- 5. Владимир Бражко – 9
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