Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком

Президент «Реала» Флорентино Перес определился с четырьмя футболистами, которых готов продать, и выставил их на трансфер.

По информации испанских СМИ, в этот список попал и украинский вратарь Андрей Лунин. Руководство «королевского клуба» считает, что уход Лунина не повлияет серьезно на команду. Отмечается, что Лунин также летом будет искать клуб, в котором он будет получать больше игровой практики.

Мадридский клуб готов также распрощаться с Дани Себальосом, Франом Гарсией и Ферланом Менди.

В этом сезоне Лунин провел шесть поединков, пропустил восемь голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.