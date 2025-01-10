Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
«Реал» выставил украинца и еще троих игроков на трансфер
Президент «Реала» Флорентино Перес определился с четырьмя футболистами, которых готов продать, и выставил их на трансфер.
По информации испанских СМИ, в этот список попал и украинский вратарь Андрей Лунин. Руководство «королевского клуба» считает, что уход Лунина не повлияет серьезно на команду. Отмечается, что Лунин также летом будет искать клуб, в котором он будет получать больше игровой практики.
Мадридский клуб готов также распрощаться с Дани Себальосом, Франом Гарсией и Ферланом Менди.
В этом сезоне Лунин провел шесть поединков, пропустил восемь голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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