Фулхэм – Уотфорд – 4:1. Ощутимая разница в классе. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
В четверг, 9 января, «Фулхэм» встретился с «Уотфордом» на стадии 1/32 финала Кубка Англии.
Местом проведения противостояния стал стадион «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
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«Фулхэм» на классе одержал победу над оппонентом. Финальный счет – 4:1. За первые 45 минут команды обменялись забить мячами. Сначала за хозяев забил Родригу Муниз, чуть позже за «Вотфорд» отличился Рокко Вата.
После перерыва «Фулхэм» взял инициативу в свои руки и продемонстрировал высокий уровень реализации моментов. Команда наколотила три гола во втором тайме и прошла до следующего этапа.
Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января
«Фулхэм» – «Уотфорд» – 4:1
Голы: Родригу Муниз, 26, Хименес, 49, Андерсен, 65, Кастань, 85 – Вата, 33
Видеообзор матча:
События матча
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