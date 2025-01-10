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Кубок Англии
Фулхэм
09.01.2025 21:45 – FT 4 : 1
Уотфорд
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Англия
10 января 2025, 05:08 | Обновлено 10 января 2025, 05:42
42
0

Фулхэм – Уотфорд – 4:1. Ощутимая разница в классе. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

10 января 2025, 05:08 | Обновлено 10 января 2025, 05:42
42
0
Фулхэм – Уотфорд – 4:1. Ощутимая разница в классе. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 января, «Фулхэм» встретился с «Уотфордом» на стадии 1/32 финала Кубка Англии.

Местом проведения противостояния стал стадион «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Фулхэм» на классе одержал победу над оппонентом. Финальный счет – 4:1. За первые 45 минут команды обменялись забить мячами. Сначала за хозяев забил Родригу Муниз, чуть позже за «Вотфорд» отличился Рокко Вата.

После перерыва «Фулхэм» взял инициативу в свои руки и продемонстрировал высокий уровень реализации моментов. Команда наколотила три гола во втором тайме и прошла до следующего этапа.

Кубок Англии. 1/32 финала, 9 января

«Фулхэм» – «Уотфорд» – 4:1

Голы: Родригу Муниз, 26, Хименес, 49, Андерсен, 65, Кастань, 85 – Вата, 33

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Кастань (Фулхэм).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Йоахим Андерсен (Фулхэм).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Rocco Vata (Уотфорд).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
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Фулхэм Уотфорд Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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