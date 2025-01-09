ФОТО. Асенсио включился в разборки. Игроки Реала и Мальорки устроили драку
В полуфинале Суперкубка Испании Реал разгромил соперников из островов
Вечером 9 января состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».
Матч в саудовском городе Джидда завершился со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба.
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В конце матча, после финального свистка, игроки Реала и Мальорки устроили драку.
Особые усердия приложили Рауль Асенсио, испанский центрбек «Реала», и Пабло Маффео, аргентинский правый защитник «Мальорки».
«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, в котором 12 января сыграет с «Барселоной».
ФОТО. Асенсио включился в разборки. Игроки Реала и Мальорки устроили драку
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