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Испания
09 января 2025, 23:27 | Обновлено 09 января 2025, 23:58
492
0

ФОТО. Асенсио включился в разборки. Игроки Реала и Мальорки устроили драку

В полуфинале Суперкубка Испании Реал разгромил соперников из островов

09 января 2025, 23:27 | Обновлено 09 января 2025, 23:58
492
0
ФОТО. Асенсио включился в разборки. Игроки Реала и Мальорки устроили драку
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 января состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч в саудовском городе Джидда завершился со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце матча, после финального свистка, игроки Реала и Мальорки устроили драку.

Особые усердия приложили Рауль Асенсио, испанский центрбек «Реала», и Пабло Маффео, аргентинский правый защитник «Мальорки».

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, в котором 12 января сыграет с «Барселоной».

ФОТО. Асенсио включился в разборки. Игроки Реала и Мальорки устроили драку

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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