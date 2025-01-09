Вечером 9 января состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч в саудовском городе Джидда завершился со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба.

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В конце матча, после финального свистка, игроки Реала и Мальорки устроили драку.

Особые усердия приложили Рауль Асенсио, испанский центрбек «Реала», и Пабло Маффео, аргентинский правый защитник «Мальорки».

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, в котором 12 января сыграет с «Барселоной».

ФОТО. Асенсио включился в разборки. Игроки Реала и Мальорки устроили драку