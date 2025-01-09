ФОТО. Новая девушка Касильяса, имевшая интрижку с Криштиану Роналду
Знакомьтесь с Элисон Экман
43-летний экс-голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс встречается с горячей моделью OnlyFans Элисон Экман.
Об этом пишет издание «Спортна жега».
Элисон очень красива и даже имела роман с экс-звездой Мадрида – Криштиану Роналду:
«Это было в 2014 году, когда я представляла его новые духи. На вечеринке после официальной части он пригласил меня к себе домой выпить.
Я ушла, но с пониманием того, что его водитель потом отвезет меня домой. Что-то было, но потом я действительно ушла», – призналась Экман.
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Сейчас красавица состоит в отношениях с Касильясом – легендарный голкипер был у Элисон в видео итогов года, которое она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что после расставания с Сарой Карбонеро у Икера не было продолжительных отношений.
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