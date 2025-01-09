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09 января 2025, 23:34 |
935
2

ФОТО. Новая девушка Касильяса, имевшая интрижку с Криштиану Роналду

Знакомьтесь с Элисон Экман

09 января 2025, 23:34 |
935
2
ФОТО. Новая девушка Касильяса, имевшая интрижку с Криштиану Роналду
Instagram. Элисон Экман

43-летний экс-голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс встречается с горячей моделью OnlyFans Элисон Экман.

Об этом пишет издание «Спортна жега».

Элисон очень красива и даже имела роман с экс-звездой Мадрида – Криштиану Роналду:

«Это было в 2014 году, когда я представляла его новые духи. На вечеринке после официальной части он пригласил меня к себе домой выпить.

Я ушла, но с пониманием того, что его водитель потом отвезет меня домой. Что-то было, но потом я действительно ушла», – призналась Экман.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сейчас красавица состоит в отношениях с Касильясом – легендарный голкипер был у Элисон в видео итогов года, которое она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что после расставания с Сарой Карбонеро у Икера не было продолжительных отношений.

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фото lifestyle девушки Икер Касильяс Криштиану Роналду Реал Мадрид
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Serhii P.
це порносайт, чи сайт спортивних новин? Навіщо нам пхають фото жіночок 30+ з величезними силіконовини грудьми?
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