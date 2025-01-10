ФОТО. Жена звезды Ман Сити передумала подавать на развод из-за денег?
Энни Килнер хочет сохранить семью
Жена футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уокера, Энни Килнер, решила отменить свое заявление о разводе.
The Sun сообщает, что мать четырех детей передумала, частично возобновив свои отношения с футболистом.
Они совместно провели новогодние каникулы, запечатлив это время снимком, где вся семья в сборе и в новогодних пижамах.
Источник издания информирует, что одной из причин возобновления отношений является возможный крупный контракт с одним из клубов Саудовской Аравии. Возможно, Уокер покинет «Сити» по завершении сезона и переберется на Ближкий Восток:
«Прошло всего несколько месяцев назад, когда Энни предоставила Кайлу документы на развод, но она передумала.
Он является главной целью для клубов Саудовской Аравии, и если он решит заключить сделку, это кардинально изменит жизнь – и не только из-за огромной суммы денег, которую он будет зарабатывать».
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Одним из клубов, куда может перейти 34-летний англичанин, является «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Сообщается, что Кайл может получить контракт на 400 тысяч фунтов в неделю и этот фактор очень влияет на решение Энни. В этом убеждены её друзья:
«Энни не глупая. В прошлом году она обратилась за юридической консультацией по финансам и знает, что сделка в Саудовской Аравии стоит много.
Энни говорит, что дело не в наличных деньгах, а в том, чтобы сохранить семью вместе, но она, видимо, подумала о его потенциале заработка.
Она сообразительная и долго составляла план», – цитирует одну из подруг Энни The Sun.
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