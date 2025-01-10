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10 января 2025, 00:05 |
290
0

ФОТО. Жена звезды Ман Сити передумала подавать на развод из-за денег?

Энни Килнер хочет сохранить семью

10 января 2025, 00:05 |
290
0
ФОТО. Жена звезды Ман Сити передумала подавать на развод из-за денег?
Instagram. Энни Килнер

Жена футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уокера, Энни Килнер, решила отменить свое заявление о разводе.

The Sun сообщает, что мать четырех детей передумала, частично возобновив свои отношения с футболистом.

Они совместно провели новогодние каникулы, запечатлив это время снимком, где вся семья в сборе и в новогодних пижамах.

Источник издания информирует, что одной из причин возобновления отношений является возможный крупный контракт с одним из клубов Саудовской Аравии. Возможно, Уокер покинет «Сити» по завершении сезона и переберется на Ближкий Восток:

«Прошло всего несколько месяцев назад, когда Энни предоставила Кайлу документы на развод, но она передумала.

Он является главной целью для клубов Саудовской Аравии, и если он решит заключить сделку, это кардинально изменит жизнь – и не только из-за огромной суммы денег, которую он будет зарабатывать».

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Одним из клубов, куда может перейти 34-летний англичанин, является «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Сообщается, что Кайл может получить контракт на 400 тысяч фунтов в неделю и этот фактор очень влияет на решение Энни. В этом убеждены её друзья:

«Энни не глупая. В прошлом году она обратилась за юридической консультацией по финансам и знает, что сделка в Саудовской Аравии стоит много.

Энни говорит, что дело не в наличных деньгах, а в том, чтобы сохранить семью вместе, но она, видимо, подумала о его потенциале заработка.

Она сообразительная и долго составляла план», – цитирует одну из подруг Энни The Sun.

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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