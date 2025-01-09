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Украина. Первая лига
09 января 2025, 22:59 | Обновлено 09 января 2025, 23:12
316
0

ОФИЦИАЛЬНО. Специалист из Израиля вошел в тренерский штаб Металлиста 1925

Давид Ори будет работать асистентом Патрика ван Леувена

09 января 2025, 22:59 | Обновлено 09 января 2025, 23:12
316
0
ОФИЦИАЛЬНО. Специалист из Израиля вошел в тренерский штаб Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Давид Ори и Патрик ван Леувен

Пополнился тренерский коллектив харьковского клуба «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге.

В штаб Патрика ван Леувена в качестве первого ассистента главного тренера присоединился специалист из Израиля – Давид Ори. Он родился 1 декабря 1978 года.

Ранее Ори работал на родине в системе местных клубов, таких как Маккаби Тель-Авив, Хапоэль Беер-Шева, Маккаби Яффа. У него есть тренерская Pro-лицензия УЕФА.

Накануне Давид Ори уже приступил к исполнению своих тренерских обязанностей. Он и Патрик ван Леувен ранее работали вместе в системе тель-авивского Маккаби.

ФОТО. Давид Ори стал ассистентом Патрика ван Леувена

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Патрик ван Леувен назначение тренера Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
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