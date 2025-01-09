ОФИЦИАЛЬНО. Специалист из Израиля вошел в тренерский штаб Металлиста 1925

Пополнился тренерский коллектив харьковского клуба «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге.

В штаб Патрика ван Леувена в качестве первого ассистента главного тренера присоединился специалист из Израиля – Давид Ори. Он родился 1 декабря 1978 года.

Ранее Ори работал на родине в системе местных клубов, таких как Маккаби Тель-Авив, Хапоэль Беер-Шева, Маккаби Яффа. У него есть тренерская Pro-лицензия УЕФА.

Накануне Давид Ори уже приступил к исполнению своих тренерских обязанностей. Он и Патрик ван Леувен ранее работали вместе в системе тель-авивского Маккаби.

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ФОТО. Давид Ори стал ассистентом Патрика ван Леувена