ОФИЦИАЛЬНО. Специалист из Израиля вошел в тренерский штаб Металлиста 1925
Давид Ори будет работать асистентом Патрика ван Леувена
Пополнился тренерский коллектив харьковского клуба «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге.
В штаб Патрика ван Леувена в качестве первого ассистента главного тренера присоединился специалист из Израиля – Давид Ори. Он родился 1 декабря 1978 года.
Ранее Ори работал на родине в системе местных клубов, таких как Маккаби Тель-Авив, Хапоэль Беер-Шева, Маккаби Яффа. У него есть тренерская Pro-лицензия УЕФА.
Накануне Давид Ори уже приступил к исполнению своих тренерских обязанностей. Он и Патрик ван Леувен ранее работали вместе в системе тель-авивского Маккаби.
ФОТО. Давид Ори стал ассистентом Патрика ван Леувена
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