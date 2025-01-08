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Украина. Первая лига
08 января 2025, 13:16 |
1094
0

Именитый клуб Первой лиги усилится иностранным тренером

Патрик ван Леувен пригласил в «Металлист 1925» иностранца

08 января 2025, 13:16 |
1094
0
Именитый клуб Первой лиги усилится иностранным тренером
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Харьковский «Металлист 1925» усилит свой тренерский штаб перед стартом подготовки ко второй части сезона в Украинской Премьер-лиге.

По информации источника, нидерландский наставник «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен пригласил в свой штаб иностранного помощника. Речь идет об экс-работнике «Маккаби Яффа» – Давиде Ори. Ожидается, что Ори присоединится к новому клубу на первом январском сборе.

В настоящее время «Металлист 1925» борется за возвращение в высший украинский дивизион. Подопечные Патрика ван Леувена смогли квалифицироваться в «чемпионскую группу» Первой Лиги.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» проведет 17 контрольных встреч во время зимних сборов.

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Патрик ван Леувен Металлист 1925 назначение тренера чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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