Именитый клуб Первой лиги усилится иностранным тренером

Харьковский «Металлист 1925» усилит свой тренерский штаб перед стартом подготовки ко второй части сезона в Украинской Премьер-лиге.

По информации источника, нидерландский наставник «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен пригласил в свой штаб иностранного помощника. Речь идет об экс-работнике «Маккаби Яффа» – Давиде Ори. Ожидается, что Ори присоединится к новому клубу на первом январском сборе.

В настоящее время «Металлист 1925» борется за возвращение в высший украинский дивизион. Подопечные Патрика ван Леувена смогли квалифицироваться в «чемпионскую группу» Первой Лиги.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» проведет 17 контрольных встреч во время зимних сборов.