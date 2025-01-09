Конфликт в Испании. Некоторые клубы недовольны регистрацией Ольмо и Виктора

Высший спортивный совет Испании (CSD) в качестве обеспечительной меры разрешил регистрацию футболистов испанской «Барселоны» – Дани Ольмо и Пау Виктор имеют шанс помочь свое команде во второй половине сезона.

Некоторые клубы Ла Лиги разозлись из-за этого решения, которое они считают несправедливым, и собираются принимать ответные меры против каталонского клуба.

Сообщается, что «Атлетик», «Атлетико» и «Севилья» будут подавать жалобы на «Барселону» в том случае, если Ольмо или Виктор появятся на футбольном поле в ближайших матчах. Реакция каталонского клуба пока неизвестна.

«Барселона» занимает третье место в чемпионате – в активе клуба 38 баллов. В следующем матче Ла Лиги подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют против «Хетафе» 18 января.