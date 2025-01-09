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  4. Конфликт в Испании. Некоторые клубы недовольны регистрацией Ольмо и Виктора
Испания
09 января 2025, 15:24 |
621
0

Конфликт в Испании. Некоторые клубы недовольны регистрацией Ольмо и Виктора

«Атлетик», «Атлетико» и «Севилья» собираются подать жалобу на «Барселону»

09 января 2025, 15:24 |
621
0
Конфликт в Испании. Некоторые клубы недовольны регистрацией Ольмо и Виктора
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Высший спортивный совет Испании (CSD) в качестве обеспечительной меры разрешил регистрацию футболистов испанской «Барселоны» – Дани Ольмо и Пау Виктор имеют шанс помочь свое команде во второй половине сезона.

Некоторые клубы Ла Лиги разозлись из-за этого решения, которое они считают несправедливым, и собираются принимать ответные меры против каталонского клуба.

Сообщается, что «Атлетик», «Атлетико» и «Севилья» будут подавать жалобы на «Барселону» в том случае, если Ольмо или Виктор появятся на футбольном поле в ближайших матчах. Реакция каталонского клуба пока неизвестна.

«Барселона» занимает третье место в чемпионате – в активе клуба 38 баллов. В следующем матче Ла Лиги подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют против «Хетафе» 18 января.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид Севилья Дани Ольмо Пау Виктор Ханс-Дитер Флик
Микола Титюк Источник: Footmercato
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