Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Конкретное предложение». Верес может продать легионера уже зимой
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 15:19 |
508
0

«Конкретное предложение». Верес может продать легионера уже зимой

Юрий Габовда рассказал о трансферных планах клуба

09 января 2025, 15:19 |
508
0
«Конкретное предложение». Верес может продать легионера уже зимой
НК Верес. Юрий Габовда

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о трансферных планах клуба в зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что «волки» открыты к предложениям.

– Планирует ли клуб кого-нибудь продавать зимой? Продолжаются ли переговоры с потенциальными покупателями?

– Действительно, есть заинтересованность в отношении нескольких наших игроков. Наиболее конкретное предложение сейчас в отношении Яго Сиккейры. Им интересуется один из бразильских клубов.

По другим пока есть только разговоры без какой-либо конкретики, поэтому я не хотел бы озвучивать сейчас какие-нибудь фамилии. Потому что игрокам важно сконцентрироваться на работе, а не думать о возможных будущих предложениях, – сказал Габовда.

Ранее сообщалось, что в «Вересе» приняли ожидаемое решение относительно своего иностранного лидера.

По теме:
Игрок Руха возвращается из аренды в Кривбасс
Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу
«Мне об этом сказали». Журналист прокомментировал слухи о трансфере Забарно
Юрий Габовда Яго Сикейра Аугусто Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Футбол | 08 января 2025, 16:52 9
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко

Александр может сменить «Арсенал» на «Интер»

Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Бокс | 09 января 2025, 09:16 3
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком

Экс-чемпион мира рассказал, что ждать от боя Канело – Кроуфорд

Маркевич выгнал воспитанника Шахтера из Днепра. Его вернули из-за Ротаня
Футбол | 09.01.2025, 09:42
Маркевич выгнал воспитанника Шахтера из Днепра. Его вернули из-за Ротаня
Маркевич выгнал воспитанника Шахтера из Днепра. Его вернули из-за Ротаня
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 09.01.2025, 00:06
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты прекратили сотрудничество с сыном легендарного вратаря
Футбол | 09.01.2025, 15:40
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты прекратили сотрудничество с сыном легендарного вратаря
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты прекратили сотрудничество с сыном легендарного вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 5
Бокс
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
08.01.2025, 11:03 15
Футбол
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 3
Футбол
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
07.01.2025, 16:40 25
Футбол
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
08.01.2025, 00:16 1
Бокс
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 19
Бокс
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
07.01.2025, 16:43 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем