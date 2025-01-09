«Конкретное предложение». Верес может продать легионера уже зимой
Юрий Габовда рассказал о трансферных планах клуба
Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о трансферных планах клуба в зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что «волки» открыты к предложениям.
– Планирует ли клуб кого-нибудь продавать зимой? Продолжаются ли переговоры с потенциальными покупателями?
– Действительно, есть заинтересованность в отношении нескольких наших игроков. Наиболее конкретное предложение сейчас в отношении Яго Сиккейры. Им интересуется один из бразильских клубов.
По другим пока есть только разговоры без какой-либо конкретики, поэтому я не хотел бы озвучивать сейчас какие-нибудь фамилии. Потому что игрокам важно сконцентрироваться на работе, а не думать о возможных будущих предложениях, – сказал Габовда.
Ранее сообщалось, что в «Вересе» приняли ожидаемое решение относительно своего иностранного лидера.
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