ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Наполи приобрел 21-летнего питомца Ювентуса
Луис Хаса покинул «Лечче»
Лидер нынешнего чемпионата Италии «Наполи» оформил трансфер футболиста «Лечч» Луиса Хаса.
Игрок обошелся неаполитаносскому клубу в 500 тысяч евро. Детали личного контракта полузащитника с новой командой не разглашают.
Воспитанник «Ювентуса» с лета 2024 года представлял цвета «Лечче». За этот период футболисту удалось отыграть только один поединок, поскольку большинство времени проводил либо в запасе, либо в лазарете.
Также у полузащитника есть в активе три матча в составе сборной Италии U-21.
Luis is proud to be one of us 💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2025
💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeHasa pic.twitter.com/JroGlsYAio
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