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Италия
09 января 2025, 07:06 | Обновлено 09 января 2025, 07:07
56
0

ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Наполи приобрел 21-летнего питомца Ювентуса

Луис Хаса покинул «Лечче»

09 января 2025, 07:06 | Обновлено 09 января 2025, 07:07
56
0
ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Наполи приобрел 21-летнего питомца Ювентуса
IMAGO. Луис Хаса

Лидер нынешнего чемпионата Италии «Наполи» оформил трансфер футболиста «Лечч» Луиса Хаса.

Игрок обошелся неаполитаносскому клубу в 500 тысяч евро. Детали личного контракта полузащитника с новой командой не разглашают.

Воспитанник «Ювентуса» с лета 2024 года представлял цвета «Лечче». За этот период футболисту удалось отыграть только один поединок, поскольку большинство времени проводил либо в запасе, либо в лазарете.

Также у полузащитника есть в активе три матча в составе сборной Италии U-21.

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Наполи Лечче Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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