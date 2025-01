ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Наполи приобрел 21-летнего питомца Ювентуса

Лидер нынешнего чемпионата Италии «Наполи» оформил трансфер футболиста «Лечч» Луиса Хаса.

Игрок обошелся неаполитаносскому клубу в 500 тысяч евро. Детали личного контракта полузащитника с новой командой не разглашают.

Воспитанник «Ювентуса» с лета 2024 года представлял цвета «Лечче». За этот период футболисту удалось отыграть только один поединок, поскольку большинство времени проводил либо в запасе, либо в лазарете.

Также у полузащитника есть в активе три матча в составе сборной Италии U-21.

