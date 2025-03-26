Трубин обратился к болельщикам после поражение Украины в Лиге наций

Голкипер португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин обратился к болельщикам после игр «сине-желтых» в Лиге наций. Подопечные Сергея Реброва потерпели разгромное поражение от Бельгии (0:3) и не сумели пробиться в дивизион A.

«Всегда в игре. Всегда часть команды. Этот сбор был непростым, результат не тем, на который рассчитывали. Хотелось помочь на поле, но каждый в команде вносит свой вклад, и общий результат – это общая ответственность. Анализирую, работаю дальше и жду новых вызовов», – написал футболист в социальных сетях.

В ближайшее время Трубин сконцентрируется на выступлениях за «Бенфику». Лиссабонский клуб набрал 59 баллов и занимает второе место в чемпионате Португалии. Отставание от первой позиции составляет три очка, однако подопечные Бруну Лаже имеют матч в запасе.

В текущем сезоне украинец провел 23 матча в лиге, в десяти встречах оставив свои ворота в неприкосновенности. 28 марта «Бенфика» сыграет против «Жил Висенте» в поединке 24-го тура.