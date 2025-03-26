Украина. Премьер лига26 марта 2025, 19:43 | Обновлено 26 марта 2025, 20:07
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полесье
28 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ
26 марта 2025, 19:43 | Обновлено 26 марта 2025, 20:07
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В пятницу, 28 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киева.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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