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Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 19:43 | Обновлено 26 марта 2025, 20:07
106
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полесье

28 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ

26 марта 2025, 19:43 | Обновлено 26 марта 2025, 20:07
106
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полесье
УПЛ

В пятницу, 28 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киева.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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