Другие новости26 марта 2025, 19:43 |
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Сын Марадоны: «Эти люди убили моего отца»
Диего Армандо Марадона Синагра – о смерти отца
26 марта 2025, 19:43 |
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Диего Армандо Марадона Синагра, сын легенды футбола Диего Марадоны, рассказал о смерти своего отца.
«Идет суд по поводу смерти моего отца. Это очень сложный процесс, всем тяжело. Эти люди [очевидно речь идет о медиках] убили его. Если бы они лечили моего отца должным образом – он бы сидел со мной, здесь рядом.
Я не могу принять то, что эти люди вообще ничего не сделали. Мы докажем в суде, что это была халатность», – сказал сын легенды.
Ранее дочь Марадоны со слезами рассказала о страхе перед мафией из-за предстоящего суда.
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