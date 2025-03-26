Сын Марадоны: «Эти люди убили моего отца»

Диего Армандо Марадона Синагра, сын легенды футбола Диего Марадоны, рассказал о смерти своего отца.

«Идет суд по поводу смерти моего отца. Это очень сложный процесс, всем тяжело. Эти люди [очевидно речь идет о медиках] убили его. Если бы они лечили моего отца должным образом – он бы сидел со мной, здесь рядом.

Я не могу принять то, что эти люди вообще ничего не сделали. Мы докажем в суде, что это была халатность», – сказал сын легенды.

Ранее дочь Марадоны со слезами рассказала о страхе перед мафией из-за предстоящего суда.