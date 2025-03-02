Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Убила ли Марадону «медицинская мафия»? Дочь легенды боится за семью
Другие новости
02 марта 2025, 05:18 |
46
0

Убила ли Марадону «медицинская мафия»? Дочь легенды боится за семью

Страшно...

02 марта 2025, 05:18 |
46
0
Убила ли Марадону «медицинская мафия»? Дочь легенды боится за семью
Youtube. Дальма Марадона

Дочь Диего Марадоны со слезами рассказала о страхе перед мафией из-за предстоящего суда.

В ноябре 2020 года Диего Марадона скончался от инфаркта миокарда, но его семья считает, что к трагедии причастны врачи. Расследование 2021 года установило, что медицинская команда действовала «ненадлежащим и безрассудным образом».

Суд состоится 11 марта, и если вина врачей будет доказана, им грозит до 25 лет тюрьмы. В деле фигурируют записи разговоров, где они, предположительно, признают свои ошибки.

Дочь Марадоны Далма в эфире Bondi Live заявила, что её мать боится мафии, но сама она не собирается молчать: «Я знаю, против кого выступаю».

Среди обвиняемых – нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачова, психолог Карлос Диас и другие медики, отвечавшие за уход за Марадоной.

По теме:
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Возвращение легенды. Марадона снова присутствует в EA Sports FC 25
фото Диего Марадона
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии
Футбол | 01 марта 2025, 21:40 10
Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии
Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии

Горожане победили со счетом 3:1, дважды ворота команды Чемпиошипа поразил Нико О'Райли

ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
Бокс | 01 марта 2025, 15:21 2
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа

Видео на канале Вуса Усика

САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Футбол | 01.03.2025, 11:54
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.03.2025, 02:31
Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
Атлетико – Атлетик – 1:0. Матрасники на вершине. Видео голов и обзор матча
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Бокс | 01.03.2025, 08:15
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
01.03.2025, 03:10 2
Бокс
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 48
Футбол
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
28.02.2025, 16:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем