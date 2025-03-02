Убила ли Марадону «медицинская мафия»? Дочь легенды боится за семью

Дочь Диего Марадоны со слезами рассказала о страхе перед мафией из-за предстоящего суда.

В ноябре 2020 года Диего Марадона скончался от инфаркта миокарда, но его семья считает, что к трагедии причастны врачи. Расследование 2021 года установило, что медицинская команда действовала «ненадлежащим и безрассудным образом».

Суд состоится 11 марта, и если вина врачей будет доказана, им грозит до 25 лет тюрьмы. В деле фигурируют записи разговоров, где они, предположительно, признают свои ошибки.

Дочь Марадоны Далма в эфире Bondi Live заявила, что её мать боится мафии, но сама она не собирается молчать: «Я знаю, против кого выступаю».

Среди обвиняемых – нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачова, психолог Карлос Диас и другие медики, отвечавшие за уход за Марадоной.