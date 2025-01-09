От Пиолы до Иммобиле: символическая сборная Лацио всех времен

9 января «Лацио» отмечает 125-летие. Казалось бы, парадокс: этот клуб не обременен титулами, а по общему количеству симпатизантов не только занимает 6-е место в Италии (иногда разделяя его с «Фиорентиной», не имеющей конкурентов в родном городе), опережая куда более титулованные на внутренней арене «Дженоа», «Торино» и «Болонью», но и имеет немало поклонников за рубежом, в том числе и в Украине.

В чем секрет популярности «лациали»? Спрашивал у отечественных поклонников «бьянко-челести» о природе их симпатии и получил интересные и разнообразные ответы: «По нраву цвета», «С детства питаю слабость к орлам как птицам, а значит, и поддерживаю клуб, ассоциирующийся с ними», «Был впечатлен в свое время игрой Кинальи против «Черноморца», а дальше это переросло в любовь к его клубу». Были и короткие и исчерпывающие ответы типа «Эрикссон» или «Недвед». Как бы то ни было, а не только Эрикссоном, Кинальей и Недведом представлены личности в истории «Лацио». Были в истории «орлов» и другие выдающиеся фигуры, которые предлагаю вспомнить.

Вратарь: Лука Маркеджани (родился в 1966 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Маркеджани

Уроженец Анконы много времени провел в «Торино», однако, безусловно, лучший этап его игровой карьеры пришелся на «Лацио». В составе «бьянко-челести» он стал чемпионом страны, поднимал над головой Кубок кубков и Суперкубок УЕФА (насухо отыграл против МЮ), а также дважды Кубок Италии (хотя во втором случае в сезоне-1999/00 имел к тому опосредованное отношение, ведь ворота «лациали» в том розыгрыше защищал Марко Баллотта). В чемпионском сезоне-1999/00 на счету Луки 12 сухих матчей. А если в целом говорить о 2-й половине 1990-х, то Маркеджани чуть ли не каждый сезон выдавал двузначное количество сухих матчей в серии А. В частности, в сезоне-1998/99 таких накопилось аж 16 – почти половина от всех сыгранных Лукой в ​​чемпионате.

Защитники: Штефан Раду (родился в 1986 г.), Джузеппе Фавалли (родился в 1972 г.), Алессандро Неста (родился в 1976 г.), Паоло Негро (родился в 1972 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Раду

Слева в защите – рекордсмен «Лацио» по количеству проведенных матчей Штефан Раду. Нечасто бывает так, что легионеры из Восточной Европы, переехав в один из чемпионатов топ-пятерки, связывают свою зарубежную одиссею только с одним клубом. Раду за пределами Румынии играл только за «Лацио». И реализовывать себя Штефан начал буквально с первого сезона в римском клубе. В его наградном списке по три победы с «лациали» в Кубке и Суперкубке Италии. Он мало кому уступал в борьбе, за все годы в составе «Лацио» получил более 100 предупреждений (в истории клуба больше нет ни у кого!). Однако и образцов чистой игры в отборе он демонстрировал немало.

Беппе Фавалли можно назвать ремесленником футбольного поля. Среди его скиллов аналитики больше всего выделяли ментальную составляющую и безупречную работу на команду. Яркой иллюстрацией этой его добросовестной работы стал гол в выездном матче против «Болоньи» в сезоне-2002/03. Тогда капитан команды Фавалли осуществил забег со своей половины поля к воротам соперников и замкнул прострельную передачу партнера по команде, поставив победную точку в непростом матче. В составе римского клуба стал и чемпионом, и обладателем Кубка кубков (полностью отыграл победный бирмингемский финал против «Мальорки» Эктора Купера), и обладателем Суперкубка УЕФА, не говоря уже о многочисленных кубковых и суперкубковых победах в Италии. Обычно действовал слева, однако как левша мог закрыть и позицию левого центрального защитника.

Алессандро Неста – коренной римлянин, а славу выдающегося мастера обороны снискал в «Лацио» и преумножил в «Милане». Впрочем, не только удачным выбором позиции во время стандартов, непревзойденной игрой на 2-м этаже и мастерской игрой в подкатах может похвастать Сандро-игрок. Иногда и в креативе у него получалось создать маленькое чудо. Ну, о его ювелирных дальних передачах можно вообще написать целую книгу-учебник. Припоминаю вот его гол «Салернитане» в сезоне-1998/99, когда после углового в исполнении нынешнего преобразователя «Милана» Сержиу Консейсу Неста оказался самым проворным в штрафной площадке гостей и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку ворот, установив окончательный счет игры – 6:1. В составе «орлов» Сандро выиграл скудетто, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, два Кубка (забил решающий гол «Милану» в финале розыгрыша в сезоне-1997/98, лучше всех разобравшись во вратарской после корнера, в то время, как защитники «Милана» сладко позевывали) и два Суперкубка Италии.

Справа в защите – Паоло Негро. Он, кстати, в уже упоминавшемся матче против «Салернитаны» в сезоне-1998/99 также отличился голом. Паоло тогда сравнял счет (да, победа со счетом 6:1 была волевой, ведь «гранатовые» начали матч очень мощно!), лучше всех сориентировавшись у ворот гостей после стандарта. Список его командных достижений в «Лацио» подобен списку Несты: титулов – поровну. Негро на правом фланге выполнял огромный объем работы, сновал им, не зная покоя. Дюжину лет игровой карьеры Негро отдал «лациали» и является 4-м игроком по количеству матчей в истории клуба.

Полузащитники: Сенад Лулич (родился в 1986 г.), Джузеппе Синьори (родился в 1968 г.), Павел Недвед (родился в 1972 г.)

Гол Лулича в финале Кубка Италии в ворота «Ромы» в сезоне-2012/13 назвали «изменившим историю». В середине 2-го тайма Сенад подстерег ошибку вратаря «романисти» Богдана Лобонца и провел победный гол в знаковом матче. А в декабре 2019 г. Лулич забил определяющий гол в матче за Суперкубок Италии в ворота «Ювентуса» (с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой в составе!). Еще один памятный матч – победа в Болонье в сезоне-2016/17, когда левый полузащитник и в то же время капитан «Лацио» сначала отдал голевой пас на Сергея Милинковича-Савича, а в дальнейшем точным ударом головой, казалось бы, погрузил хозяев поля в уныние. Однако после перерыва сам Лулич и подарил надежду «Болонье», «отличившись» автоголом. Впрочем, свое преимущество римляне удержали.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Синьори

Расположу Джузеппе Синьори под нападающими, хотя в середине 1990-х он пять сезонов подряд становился лучшим бомбардиром «лациали» (трижды – лучшим голеадором серии А). В то же время нередко играл и оттянутого форварда, а начинал вообще как левый вингер. В этом контексте в частности весьма показателен сезон-2002/03, когда, действуя из глубины, Беппе выдавал голевые серии, по 3 матча подряд не уходя с поля без забитого гола, одновременно выполняя функции капитана команды. Примечательно, что хет-трики в исполнении Синьори, как правило, состояли из двух голов по пенальти и одного с игры.

Павел Недвед мог сыграть на любой позиции в полузащите, в том числе на правом фланге. Его незаурядное положительное качество – двуногость, тогда как, например, Лулич – ярко выраженный левша. Показателен в этом контексте, кстати, первый дубль Павела в составе «Лацио» в серии А. В сезоне-1997/98 он забил в ворота «Бари» сначала правой в самом дебюте матча, открыв счет, а на последней минуте поединка провел победный гол (счет стал 3:2) уже левой.

Нападающие: Джорджо Киналья (1947–2012), Чиро Иммобиле (родился в 1990 г.), Сильвио Пиола (1913–1996)

Троица форвардов этой символической команды плюс Беппе Синьори принадлежат к игрокам, которые за карьеру в «Лацио» имеют среднюю результативность более 0,5 гола за матч. Сопоставимая цифра и у Эрнана Креспо, однако он не задержался надолго в «Лацио».

Украинским болельщикам Киналья, конечно, запомнился хет-триком в ворота «Черноморца» (в том матче, кстати, Длинный Джон капитанствовал). Интересно, что в целом в Кубке УЕФА Джорджо или шел с поля без голов, или выдавал хет-трики. Кроме одесситов, пострадали от триплета Кинальи швейцарский «Сьон» и английский «Ипсвич». На счету Кинальи – успешно проведенный домашний матч «лациали» против «Милана» в сезоне-1972/73, вошедший в историю как собравший самую большую аудиторию на поле «Лацио». В официальном протоколе фигурировала цифра 88 000 зрителей. А Киналья сперва посодействовал автоголу «миланиста» Карла-Хайнца Шнеллингера, а в дальнейшем со штрафного поразил ворота, которые защищал Пьеранжело Белли. В чемпионском сезоне-1973/74 Киналья отличился хет-триком в Неаполе (головой, правой ногой на добивании и с пенальти). В тот незабываемый сезон Джорджо записал на свой счет и несколько дублей, в том числе и в матче против «Ювентуса» (после розыгрыша штрафного и с прямо по центру ворот пробитого пенальти, назначенного за фол против самого Кинальи), и, собственно, стал лучшим голеадором серии А.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле 8 лет подряд становился лучшим бомбардиром «Лацио». А в сезоне-2019/20 забил в чемпионате фантастические 36 голов, в среднем 0,97 гола за игру! Осенью 2019 г. отличился по крайней мере голом (а иногда и дублями) в 9-ти матчах подряд! В том сезоне на его счету два хет-трика в чемпионате. Первый – «Сампдории», когда Чиро впервые в том сезоне вышел на поле с капитанской повязкой. Второй – «Вероне». Правда, капитаном в той игре был уже Марко Пароло. Общим для обоих хет-триков стало то, что по два гола Чиро забивал с пенальти, а «Лацио» каждый раз выигрывал со счетом 5:1. Ну, и в историческом списке бомбардиров «бьянко-челести» Иммобиле – бесспорный лидер, единственный игрок, разменявший третью сотню голов.

2-м снайпером «Лациал» в исторических хрониках является Сильвио Пиола. Знаменитый чемпион мира в составе «Лацио» дважды становился лучшим бомбардиром серии А. В сезоне-1936/37 у Сильвио получилось сделать уникальную вещь: два тура подряд в чемпионате Италии он забивал по 3 мяча. Пострадали тогда от ударов голеадора «Алессандрия» (не будем путать ее с коллективом Руслана Ротаня) и «Наполи». В свое время наклейку с черно-белой фотографией Пиолы, предназначенную для альбома Panini, я пристроил на стекле домашнего книжного шкафа, а полку за тем стеклом постепенно заполнил книгами или о выдающихся итальянских мастерах кожаного мяча, или, собственно, самими мемуарами апеннинских футбольных селебритис.

Не могу не вспомнить и других форвардов, которые в свое время немало забивали за «Лацио». Здесь и Томмазо Рокки, и Бруно Джордано, и Пьерлуиджи Казираги, и Марсело Салас, и Мирослав Клозе, и Ален Бокшич, и Симоне Индзаги, и Фульвио Бернардини, и Горан Пандев. Все они оставили след в истории римского клуба и заслужили уважение завсегдатаев Курвы Норд.

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Конечно, свое 125-летие «лациали» встречают не в лучшем настроении. Ведь безвариантно проигран принципиальный поединок землякам из «Ромы» (хотя перед дерби гандикап «лациали» над «романисти» составлял 15 очков, когда еще такое было!). Впрочем, в текущей Лиге Европы «бьянко-челести» лидируют и считаются одними из главных фаворитов того соревнования. В текущей же серии А у них сейчас 4-е место, и попадание в зону Лиги чемпионов вполне реально. Определенное противоречие этого сезона, впрочем, налицо. Не каждый же год позорно проигрываешь «Интеру» на своем поле со счетом 0:6. В целом, по количеству пропущенных голов в чемпионате (27) римляне пребывают на одном уровне с идущей последней «Монцей». Создается впечатление, что турнирный путь «Лацио» в чемпионате – это такое хождение обрывами-оврагами с периодическим подъемом наверх. Однако, несмотря на отдельные (хоть и вправду болезненные) фиаско, ставить крест на сезоне в целом нельзя. Сквозь голубое римское небо действительно просматриваются вполне неплохие перспективы для римского клуба. С юбилеем, «Лацио»! Искренне желаю отметить эту дату каким-либо трофеем в текущем сезоне!

Алексей РЫЖКОВ