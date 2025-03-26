Лионель Месси может вернуться в Барселону. Реакция болельщиков
«Барселона» рассматривает вариант возвращения легендарного футболиста
«Барселона» запланировала возвращение Лионеля Месси после чемпионата мира 2026 года. Руководство клуба планирует большое открытие реконструированного Камп Ноу перед началом сезона 2026/27. И именно для этого хочет вернуть легендарного аргентинца.
Месси выступал в «Барселоне» с 2003 по 2021 год. За это время команда четыре раза выигрывала Лигу чемпионов. Возможное возвращение легенды вызвало неоднозначную реакцию болельщиков.
Terry: Без Месси «Барселона» не будет всемогущей «Барселоной».
felz: И зачем им пешеход?
Alejo K: Маркетинг – заработать денег на рекламных контрактах, продажах атрибутики, телевизионных прав. Имидж – дать возможность закончить карьеру в Барселоне одному из лучших, если не лучшему игроку в истории клуба.
ALM: Для маркетинга есть соответствующие должности, не связанные непосредственно с игрой в поле. Пусть Леня выйдет на газон нового стадиона, толкнет пару раз мячик – и стадион будет считаться открытым. Для этого не обязательно его подписывать.
Evelyn: Возвращение Месси в «Барселону» в 2026 году? Отличная новость!
No Grass, No Game: Возвращение Лионеля Месси в Барселону набирает обороты! Новые сообщения предполагают, что потенциальное воссоединение может произойти раньше, чем мы думаем, и сроки уже установлены. Болельщики с нетерпением ждут, наденет ли футбольная легенда футбольную майку Барсы снова!
Kushy: «Барселона» не была бы и наполовину так популярна, как сегодня, без Месси.
Jarvis @music: Люди всегда должны помнить имя Лионеля Месси, который в одиночку спас клуб Барселона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч ЛНЗ заявил, что хочет быть еще более жестким
Легендарный боксер выделил Эвандера Холифилда