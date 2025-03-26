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  4. Лионель Месси может вернуться в Барселону. Реакция болельщиков
Испания
26 марта 2025, 15:43 |
826
0

Лионель Месси может вернуться в Барселону. Реакция болельщиков

«Барселона» рассматривает вариант возвращения легендарного футболиста

26 марта 2025, 15:43 |
826
0
Лионель Месси может вернуться в Барселону. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» запланировала возвращение Лионеля Месси после чемпионата мира 2026 года. Руководство клуба планирует большое открытие реконструированного Камп Ноу перед началом сезона 2026/27. И именно для этого хочет вернуть легендарного аргентинца.

Месси выступал в «Барселоне» с 2003 по 2021 год. За это время команда четыре раза выигрывала Лигу чемпионов. Возможное возвращение легенды вызвало неоднозначную реакцию болельщиков.

Terry: Без Месси «Барселона» не будет всемогущей «Барселоной».

felz: И зачем им пешеход?

Alejo K: Маркетинг – заработать денег на рекламных контрактах, продажах атрибутики, телевизионных прав. Имидж – дать возможность закончить карьеру в Барселоне одному из лучших, если не лучшему игроку в истории клуба.

ALM: Для маркетинга есть соответствующие должности, не связанные непосредственно с игрой в поле. Пусть Леня выйдет на газон нового стадиона, толкнет пару раз мячик – и стадион будет считаться открытым. Для этого не обязательно его подписывать.

Evelyn: Возвращение Месси в «Барселону» в 2026 году? Отличная новость!

No Grass, No Game: Возвращение Лионеля Месси в Барселону набирает обороты! Новые сообщения предполагают, что потенциальное воссоединение может произойти раньше, чем мы думаем, и сроки уже установлены. Болельщики с нетерпением ждут, наденет ли футбольная легенда футбольную майку Барсы снова!

Kushy: «Барселона» не была бы и наполовину так популярна, как сегодня, без Месси.

Jarvis @music: Люди всегда должны помнить имя Лионеля Месси, который в одиночку спас клуб Барселона.

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Лионель Месси Барселона Интер Майами реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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