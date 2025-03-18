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Италия
18 марта 2025, 18:10 | Обновлено 18 марта 2025, 18:38
405
0

Звездный игрок сборной Италии завершил игровую карьеру

Антонио Кандрева повесил бутсы на гвоздь

18 марта 2025, 18:10 | Обновлено 18 марта 2025, 18:38
405
0
Звездный игрок сборной Италии завершил игровую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний итальянский полузащитник Антонио Кандрева объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Кандрева наиболее известен выступлениями за туринский «Ювентус», римский «Лацио» и миланский «Интер».

За сборную Италии дебютировал в 2009 году в товарищеском матче с Нидерландами. Всего за команду провел 54 матча и забил 7 голов.

Несмотря на то, что Антонио Кандрева играл за именитые клубы Италии, он ни разу не выигрывал Серию А.

Последним клубом Кандревы была «Салернитана», которую он покинул летом 2024 года. С тех пор находился в качестве свободного агента.

Ранее легенда «Ювентуса» раскритиковал туринский клуб и тренера.

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Антонио Кандрева сборная Италии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус Интер Милан Лацио завершение карьеры Салернитана Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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