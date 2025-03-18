Звездный игрок сборной Италии завершил игровую карьеру
Антонио Кандрева повесил бутсы на гвоздь
38-летний итальянский полузащитник Антонио Кандрева объявил о завершении игровой карьеры.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.
Кандрева наиболее известен выступлениями за туринский «Ювентус», римский «Лацио» и миланский «Интер».
За сборную Италии дебютировал в 2009 году в товарищеском матче с Нидерландами. Всего за команду провел 54 матча и забил 7 голов.
Несмотря на то, что Антонио Кандрева играл за именитые клубы Италии, он ни разу не выигрывал Серию А.
Последним клубом Кандревы была «Салернитана», которую он покинул летом 2024 года. С тех пор находился в качестве свободного агента.
Ранее легенда «Ювентуса» раскритиковал туринский клуб и тренера.
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