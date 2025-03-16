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Чемпионат Италии
Болонья
16.03.2025 16:00 – FT 5 : 0
Лацио
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Италия
16 марта 2025, 18:25 | Обновлено 16 марта 2025, 18:34
282
1

Что это было? Болонья поиздевалась над Лацио, забив пять сухих мячей

Команды встречались в матче 29-го тура

16 марта 2025, 18:25 | Обновлено 16 марта 2025, 18:34
282
1
Что это было? Болонья поиздевалась над Лацио, забив пять сухих мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в матче 29-го тура Серии А встречались соседи по турнирной таблице «Болонья» и «Лацио».

Даже сами болельщики «Болоньи» не ожидали такой разгромной победы их команды.

Футболисты «Лацио» среди недели сыграли матч с «Викторией» Плзень (1:1) на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

В первом тайме форвард «Болоньи» Йенс Одгор открыл счет на 16-й минуте.

Уже во втором тайме на 48-й минуте Риккардо Орсолини удвоил преимущество, а через несколько секунд Дан Ндое увеличил его до трех мячей.

Далее для игроков «Лацио» стало еще хуже. Сантьяго Кастро на 74-й минуте сделал счет 4:0, а точку поставил Джованни Фаббиан, который на 84-й минуте добил соперника.

«Болонья» занимает 4-ю строчку, а «Лацио» – 6-ю.

Серия А. 29-й тур. 16 марта

Болонья – Лацио – 5:0

Голы: Одгор, 16, Орсолини, 48, Ндойе 49, Кастро, 74, Фаббиан, 84

Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Фаббиан (Болонья).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Болонья).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (Болонья).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Болонья Болонья - Лацио Лацио Риккардо Орсолини Сантьяго Кастро
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Octopus
Болонью растащили на молекулы. Ювентус забрал тренера, а она все равно в таблице выше Ювентуса.
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