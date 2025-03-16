Что это было? Болонья поиздевалась над Лацио, забив пять сухих мячей
Команды встречались в матче 29-го тура
16 марта в матче 29-го тура Серии А встречались соседи по турнирной таблице «Болонья» и «Лацио».
Даже сами болельщики «Болоньи» не ожидали такой разгромной победы их команды.
Футболисты «Лацио» среди недели сыграли матч с «Викторией» Плзень (1:1) на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
В первом тайме форвард «Болоньи» Йенс Одгор открыл счет на 16-й минуте.
Уже во втором тайме на 48-й минуте Риккардо Орсолини удвоил преимущество, а через несколько секунд Дан Ндое увеличил его до трех мячей.
Далее для игроков «Лацио» стало еще хуже. Сантьяго Кастро на 74-й минуте сделал счет 4:0, а точку поставил Джованни Фаббиан, который на 84-й минуте добил соперника.
«Болонья» занимает 4-ю строчку, а «Лацио» – 6-ю.
Серия А. 29-й тур. 16 марта
Болонья – Лацио – 5:0
Голы: Одгор, 16, Орсолини, 48, Ндойе 49, Кастро, 74, Фаббиан, 84
Видео голов и обзор матча
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