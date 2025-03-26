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Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 16:13 |
1609
1

Динамо за 1 млн долларов едва не подписало легенду Челси и экс-игрока Реала

Майкл Эссьен мог оказаться в киевском клубе

26 марта 2025, 16:13 |
1609
1
Динамо за 1 млн долларов едва не подписало легенду Челси и экс-игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Эссьен

Киевское «Динамо» в свое время могло подписать легендарного ганского полузащитника Майкла Эссьена. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганик:

«На юном уровне мог приехать Эссьен, когда он был еще во Франции. За него просили миллион долларов, за совсем молодого футболиста, еще перед «Лионом». И уже на тот момент «Лион» предложил... Или там «Динамо» не захотело, я не помню, как эта история сложилась.

Но Эссьен не смог приехать, это когда спортивным директором был Буряк. Он рассказывал, что они рассматривали Эссьена так же в свое время, но уже на таком уровне суперклубы просто начали перебивать условия «Динамо», и уже невозможно было конкурировать».

На профессиональном уровне Майкл Эссьен играл за такие большие клуб как лондонский «Челси», мадридский «Реал» и итальянский «Милан». Ганский хавбек считается одним из лучших игроков «Челси» в ХХІ веке.

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Майкл Эссьен Челси Реал Мадрид Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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Иван Иванов
та он деревянный
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