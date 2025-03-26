Динамо за 1 млн долларов едва не подписало легенду Челси и экс-игрока Реала

Киевское «Динамо» в свое время могло подписать легендарного ганского полузащитника Майкла Эссьена. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганик:

«На юном уровне мог приехать Эссьен, когда он был еще во Франции. За него просили миллион долларов, за совсем молодого футболиста, еще перед «Лионом». И уже на тот момент «Лион» предложил... Или там «Динамо» не захотело, я не помню, как эта история сложилась.

Но Эссьен не смог приехать, это когда спортивным директором был Буряк. Он рассказывал, что они рассматривали Эссьена так же в свое время, но уже на таком уровне суперклубы просто начали перебивать условия «Динамо», и уже невозможно было конкурировать».

На профессиональном уровне Майкл Эссьен играл за такие большие клуб как лондонский «Челси», мадридский «Реал» и итальянский «Милан». Ганский хавбек считается одним из лучших игроков «Челси» в ХХІ веке.