Отбор на ЧМ-2026. Семь сборных уже вышли на чемпионат мира
А в Европе отбор только стартовал
Отбор к ЧМ-2026 в Европе еще только начался, однако на других континентах и в других регионах некоторые сборные уже гарантировали себе выход на чемпионат мира. Всего на ЧМ уже вышли 7 команд, в том числе три сборные получили места на турнире автоматически в качестве организаторов.
Кто уже вышел на чемпионат мира
США
Сколько раз были на ЧМ: 11
Лучший результат: третье место в 1930 году
Канада
Сколько раз были на ЧМ: 2
Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1986 и 2022 годах
Мексика
Сколько раз были на ЧМ: 17
Лучший результат: четвертьфиналы в 1970 и 1986 годах
Япония
Сколько раз были на ЧМ: 7
Лучший результат: 1/8 финала в 2002, 2010, 2018 и 2022 годах
Новая Зеландия
Сколько раз были на ЧМ: 2
Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1982 и 2010 годах
Иран
Сколько раз были на ЧМ: 6
Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022 годах
Аргентина
Сколько раз были на ЧМ: 18
Лучший результат: чемпионы в 1978, 1986 и 2022 годах
ЧМ-2026 будет первым, где в финальной части турнира сыграют 48 сборных.
Наибольшим количеством команд будет представлена Европа (16), далее идут Африка (9 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Азия (8 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Южная Америка (6 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Северная Америка (три сборные + 2 сборные в интерконтинентальном плей-офф, США, Канада и Мексика не учитываются) и Океания (1 сборная + 1 сборная в интерконтинентальном плей-офф).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча
Жасмин Паолини одолела Магду Линетт в двух сетах в четвертьфинале тысячника