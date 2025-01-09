Тренд на Трента: где продолжит карьеру звездный воспитанник Ливерпуля?

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал одним из самых обсуждаемых игроков зимнего трансферного окна. Впрочем, как и другие игроки «красных» – Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк. У всех троих истекают контракты.

Голландец и египтянин обозначили свое желание остаться на «Энфилде», так что теперь многое зависит от клуба. Однако в случае с Трентом пока ничего непонятно. Футболист ничего не говорит о своем будущем, чем сильнее подогревает слухи о возможном уходе из «Ливерпуля» на фоне интереса со стороны мадридского «Реала».

По данным английских СМИ, Трент – первый, кому мерсисайдцы предложили новый контракт. «Красные» хотят сохранить своего воспитанника, но хочет ли он сам остаться в клубе – вопрос пока открытый. С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что будущее звездных игроков «Ливерпуля» до сих пор не определено.

Прошлым летом они сами говорили, что многое будет зависеть от успехов команды под руководством нового тренера. Салах и ван Дейк увидели перспективы под руководством Арне Слота и заявили о желании остаться. Трент, судя по всему, все еще сомневается.

Наверное, воспитанник «красных» уже продлил бы с ними соглашение, если бы не один момент, который заключается в интересе «Реала». Мало кто отказывается от «королевского клуба», особенно если он проявляет настойчивый интерес. А в случае с Трентом все именно так.

«Сливочные» действуют достаточно агрессивно, если действительно хотят заполучить какого-то игрока. «Бланкос» попытались подписать Альфонсо Дэвиса на выгодных для себя условиях, учитывая его истекающий контракт, но «Бавария» не отпустила футболиста. С тех пор испанские СМИ массово сообщают о том, что канадец перейдет в «Реал» летом вообще бесплатно. С игроком вопрос уже якобы решен.

То же самое сейчас происходит с Трентом. По слухам, «сливочные» предложили мерсисайдцам 20 млн фунтов за переход их воспитанника в январе, но получили отказ. После этого, по многочисленным данным испанских СМИ, «бланкос» активизировали переговоры с игроком и достигли прогресса. Более того, пишут, что Трент, как и Дэвис, согласился на переход в «королевский клуб» летом на правах свободного агента.

Правда это или нет – мало кто знает, но «Реал» через прессу создает дополнительное давление на «Ливерпуль»: не хотите продавать игрока сейчас, так потеряете его летом бесплатно. Английские СМИ подхватывают то, что пишут ведущие спортивные издания Испании, на которые имеет влияние президент «сливочных» Флорентино Перес.

Осознанно или нет, но своими действиями «бланкос» поставили Трента в сильную переговорную позицию с «Ливерпулем». Теперь 26-летний фулбек сможет выставлять свои условия для продления контракта, используя интерес со стороны «королевского клуба».

Но это в том случае, если футболист действительно рассматривает вариант с переходом в «Реал», чего не исключает экс-игрок сборной Англии Гари Линекер. Он допускает, что защитник «красных» может перебраться в Испанию летом. По словам Линекера, у Трента очень хорошие отношения с Джудом Беллингемом, который поможет ему с адаптацией. Все будет зависеть от решения самого игрока.

Болельщики «Ливерпуля» считают, что с переходом в «Реал» Трент многое потеряет, и в первую очередь – игровое время. Многие из них справедливо отмечают, что в Мадриде у англичанина будет серьезный конкурент в лице Дани Карвахаля. Это правда. Сейчас трудно представить, что кто-то может вытеснить его из основы.

Карвахаль – воспитанник «королевского клуба», боец, капитан команды и настоящий лидер. Но есть и другая сторона в этой ситуации. Испанец на 6 лет старше англичанина, и его ждет возвращение после тяжелой травмы. Каким он вернется – большой вопрос.

Но и это еще не все. Настойчивый интерес «сливочных к Дэвису и Тренту подтверждает многочисленные слухи о том, что нынешний наставник «Байера» Хаби Алонсо может заменить Карло Анчелотти на «Сантьяго Бернабеу». Фулбеки, нацеленные на атаку, имеют большое значение для игровой системы испанца. Поэтому интерес к подобным трансферам приближает прибытие Алонсо. Возможно, это случится летом 2026 года, когда и у него, и у Анчелотти закончится срок действия контракта. А может и раньше, если «Реал» не выиграет ничего значительного в текущем сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд против Бруну Фернандеша

Для «Ливерпуля» потеря Трента будет существенной. Он остается одним из самых креативных фулбеков в английской Премьер-лиге, а может и во всей Европе. И это подтверждается интересом «Реала», которому не хватает качества в развитии атак после ухода Тони Крооса. Трент уже не раздает по 12-14 ассистов за сезон, как раньше, но все равно остается важным игроком для «красных».

В текущем сезоне он создал 36 опасных моментов – это самый высокий показатель среди всех игроков мерсисайдцев наряду с Мохамедом Салахом. Кроме того, Трент занимает третье место в «Ливерпуле» по количеству игрового времени в нынешней кампании, уступая по этому показателю только Салаху и Райану Гравенберху. Он остался важным игроком для «красных», несмотря на смену тренера.

После матча против «Манчестер Юнайтед» болельщики мерсисайдцев начали писать, что потеря Трента будет не такой уж и значительной. Воспитанник «Ливерпуля» действительно провел не лучшую игру. Он 25 раз терял мяч, не выиграл ни одного единоборства и отдавал меньше точных передач, чем обычно. Но списывать игрока после одного неудачного матча – так себе идея, учитывая то, насколько эффективным может быть Трент, когда у него идет игра.

Болельщики «Ливерпуля» выражают уверенность в том, что Трента достойно заменит Конор Брэдли. Молодой защитник пребывает в системе «красных» с 2019 года и за это время проложил себе путь к первой команде. 21-летний фулбек получил много хороших отзывов от болельщиков и специалистов, особенно после удачного выступления в матче против «Реала».

Однако пока рано утверждать, что Брэдли уже является равноценной заменой звездному игроку мерсисайдццев. Конор имеет свои сильные стороны. Он возвращает мяч в оборонительной трети поля в среднем 4,62 раза за матч против 2,69 у Трента. Но в развитии атак Брэдли не так эффективен.

Конор наносит в среднем 2,31 удара по воротам за игру, что почти в 2 раза больше, чем его звездный одноклубник, но при этом он гораздо меньше участвует в развитии атак. К тому же Трент – хороший исполнитель стандартов. Так что его потеря будет ощутимой. Но, возможно, победа в Лиге чемпионов и АПЛ сделает расставание сторон немного теплее, если их пути все же разойдутся по окончании сезона.

Cергей ЗАВАЛКО