Звездный игрок Реала не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании
Лука Модрич пропустит матч с «Мальоркой» из-за вирусного заболевания
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сможет помочь своей команде в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Игра состоится 9 января на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). За путевку в финал «Реал» поборется с «Мальоркой». Начало матча в 21:00 по Киеву.
Причиной отсутствия Модрича послужила вирусная инфекция. Об этом сообщил официальный сайт Реала
«Наш игрок Лука Модрич пропустит сегодняшний матч против «Мальорки» из-за вирусного заболевания», – говориться в заявлении пресс-службы «сливочных».
Соперником победителя пары «Реал» - «Мальорка» станет «Барселона». Каталонский клуб в полуфинале со счетом 2:0 обыграл «Атлетик» из Бильбао.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем встречается со звездой шоу-бизнеса.
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