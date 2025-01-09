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Испания
09 января 2025, 14:54 | Обновлено 09 января 2025, 14:59
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Звездный игрок Реала не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании

Лука Модрич пропустит матч с «Мальоркой» из-за вирусного заболевания

09 января 2025, 14:54 | Обновлено 09 января 2025, 14:59
145
0
Звездный игрок Реала не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сможет помочь своей команде в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Игра состоится 9 января на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). За путевку в финал «Реал» поборется с «Мальоркой». Начало матча в 21:00 по Киеву.

Причиной отсутствия Модрича послужила вирусная инфекция. Об этом сообщил официальный сайт Реала

«Наш игрок Лука Модрич пропустит сегодняшний матч против «Мальорки» из-за вирусного заболевания», – говориться в заявлении пресс-службы «сливочных».

Соперником победителя пары «Реал» - «Мальорка» станет «Барселона». Каталонский клуб в полуфинале со счетом 2:0 обыграл «Атлетик» из Бильбао.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем встречается со звездой шоу-бизнеса.

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Сергій Турчак Источник: ФК Реал Мадрид
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