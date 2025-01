Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте

9 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах уступила Маккартни Кесслер. В полуфинале американка сыграет против Элины Аванесян, которая на отказе прошла Аманду Анисимову.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Майя Джойнт и Элизе Мертенс. Австралийка переиграла Софию Кенин, а вторая сеяная справилась с Вероникой Кудерметовой.

Полуфинальные поединки пройдут в пятницу, 10 января.

WTA 250 Хобарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даяна Ястремская [1] – Маккартни Кесслер – 5:7, 4:6

Аманда Анисимова [3] – Элина Аванесян [6] – WO., Аванесян

Нижняя часть сетки

София Кенин [WC] – Майя Джойнт [WC] – 3:6, 1:6

Вероника Кудерметова – Элизе Мертенс [2] – 1:6, 6:0, 2:6

WTA 250 Хобарт. Пары 1/2 финала

Маккартни Кесслер – Элина Аванесян [6]

Майя Джойнт [WC] – Элизе Мертенс [2]

The final 4️⃣ in #HobartTennis



Who you got to win? pic.twitter.com/HK6exR4rA6