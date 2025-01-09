Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте
Даяна проиграла Маккартни Кесслер, за финал также поборются Аванесян, Джойнт и Мертенс
9 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах уступила Маккартни Кесслер. В полуфинале американка сыграет против Элины Аванесян, которая на отказе прошла Аманду Анисимову.
В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Майя Джойнт и Элизе Мертенс. Австралийка переиграла Софию Кенин, а вторая сеяная справилась с Вероникой Кудерметовой.
Полуфинальные поединки пройдут в пятницу, 10 января.
WTA 250 Хобарт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Даяна Ястремская [1] – Маккартни Кесслер – 5:7, 4:6
Аманда Анисимова [3] – Элина Аванесян [6] – WO., Аванесян
Нижняя часть сетки
София Кенин [WC] – Майя Джойнт [WC] – 3:6, 1:6
Вероника Кудерметова – Элизе Мертенс [2] – 1:6, 6:0, 2:6
WTA 250 Хобарт. Пары 1/2 финала
Маккартни Кесслер – Элина Аванесян [6]
Майя Джойнт [WC] – Элизе Мертенс [2]
The final 4️⃣ in #HobartTennis— wta (@WTA) January 9, 2025
Who you got to win? pic.twitter.com/HK6exR4rA6
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