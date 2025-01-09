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  4. Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте
WTA
09 января 2025, 15:31 |
266
0

Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте

Даяна проиграла Маккартни Кесслер, за финал также поборются Аванесян, Джойнт и Мертенс

09 января 2025, 15:31 |
266
0
Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах уступила Маккартни Кесслер. В полуфинале американка сыграет против Элины Аванесян, которая на отказе прошла Аманду Анисимову.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Майя Джойнт и Элизе Мертенс. Австралийка переиграла Софию Кенин, а вторая сеяная справилась с Вероникой Кудерметовой.

Полуфинальные поединки пройдут в пятницу, 10 января.

WTA 250 Хобарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даяна Ястремская [1] – Маккартни Кесслер – 5:7, 4:6
Аманда Анисимова [3] – Элина Аванесян [6] – WO., Аванесян

Нижняя часть сетки

София Кенин [WC] – Майя Джойнт [WC] – 3:6, 1:6
Вероника Кудерметова – Элизе Мертенс [2] – 1:6, 6:0, 2:6

WTA 250 Хобарт. Пары 1/2 финала

Маккартни Кесслер – Элина Аванесян [6]
Майя Джойнт [WC] – Элизе Мертенс [2]

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Майя Джойнт Даяна Ястремская Маккартни Кесслер Аманда Анисимова Элина Аванесян София Кенин Вероника Кудерметова Элизе Мертенс WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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