ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
Артем Смоляков отличился за Лос-Анджелес в поединке против Сан-Диего
30 марта проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Сан-Диего и Лос-Анджелес.
Коллективы играют на стадионе Снапдрэгон. Время начала встречи – 05:30 по Киеву.
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Украинский защитник гостей Артем Смоляков вышел в стартовом составе.
На 43-й минуте украинец оформил супергол после дальнего удара. Артем сократил отставание Л-А, который за один тайм успел пропустить трижды.
Для Смолякова это пятый матч за Лос-Анджелес и лишь второй со старта. Украинец забил свой первый гол в США после перехода из житомирского Полесья в зимнее трансферное окное.
ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
What a strike from the left foot of Artem Smoliakov 🚀 https://t.co/jYOMPf17ts pic.twitter.com/pHMxxHZozA— LAFC (@LAFC) March 30, 2025
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