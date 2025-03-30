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  4. ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
Major League Soccer
30 марта 2025, 07:05 |
664
0

ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США

Артем Смоляков отличился за Лос-Анджелес в поединке против Сан-Диего

30 марта 2025, 07:05 |
664
0
ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
ФК Лос-Анджелес. Артем Смоляков

30 марта проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Сан-Диего и Лос-Анджелес.

Коллективы играют на стадионе Снапдрэгон. Время начала встречи – 05:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник гостей Артем Смоляков вышел в стартовом составе.

На 43-й минуте украинец оформил супергол после дальнего удара. Артем сократил отставание Л-А, который за один тайм успел пропустить трижды.

Для Смолякова это пятый матч за Лос-Анджелес и лишь второй со старта. Украинец забил свой первый гол в США после перехода из житомирского Полесья в зимнее трансферное окное.

ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США

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Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Сан-Диего (MLS) видео голов и обзор Артем Смоляков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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