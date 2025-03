30 марта проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Сан-Диего и Лос-Анджелес.

Коллективы играют на стадионе Снапдрэгон. Время начала встречи – 05:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник гостей Артем Смоляков вышел в стартовом составе.

На 43-й минуте украинец оформил супергол после дальнего удара. Артем сократил отставание Л-А, который за один тайм успел пропустить трижды.

Для Смолякова это пятый матч за Лос-Анджелес и лишь второй со старта. Украинец забил свой первый гол в США после перехода из житомирского Полесья в зимнее трансферное окное.

ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США

What a strike from the left foot of Artem Smoliakov 🚀 https://t.co/jYOMPf17ts pic.twitter.com/pHMxxHZozA