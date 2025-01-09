ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты прекратили сотрудничество с сыном легендарного вратаря
Юрий Тлумак стал свободным агентом
Участник Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» согласовали решение о прекращении сотрудничества с Юрием Тлумаком, сыном эксворотаря Андрея Тлумака.
По информации пресс-службы, расторжение сотрудничества произошло с согласия обеих сторон.
Всего Юрий в составе львов провел 18 поединков, в которых ему удалось оформить два гола и отдать одну голевую передачу.
В турнирной таблице чемпионата Украины «Карпаты» занимают шестую позицию, имея в активе 24 пункта.
Напомним, что «Карпаты» и «Рух» объявили об объединении в начале сезона-2025/26.
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