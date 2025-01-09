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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 15:40 | Обновлено 09 января 2025, 15:43
1078
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты прекратили сотрудничество с сыном легендарного вратаря

Юрий Тлумак стал свободным агентом

09 января 2025, 15:40 | Обновлено 09 января 2025, 15:43
1078
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты прекратили сотрудничество с сыном легендарного вратаря
ФК Карпаты. Юрий Тлумак

Участник Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» согласовали решение о прекращении сотрудничества с Юрием Тлумаком, сыном эксворотаря Андрея Тлумака.

По информации пресс-службы, расторжение сотрудничества произошло с согласия обеих сторон.

Всего Юрий в составе львов провел 18 поединков, в которых ему удалось оформить два гола и отдать одну голевую передачу.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Карпаты» занимают шестую позицию, имея в активе 24 пункта.

Напомним, что «Карпаты» и «Рух» объявили об объединении в начале сезона-2025/26.

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Тлумак расторжение контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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