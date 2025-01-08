«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
Виолетта Грачева прокомментировала обвинения в свой адрес
Российская модель Виолетта Грачева, которая была в отношениях с украинским футболистом Михаилом Мудриком, прокомментировала обвинения в свой адрес. Ранее многие спортивные издания предполагали, что именно девушка могла подставить вингера «Челси» в скандале с мельдонием:
«Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!», – написала Грачева в своих социальных сетях.
В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Подопечные Энцо Марески набрали 36 баллов и занимают четвертое место в чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Челси» собирается подписать другого футболиста для замены украинца.
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