«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением

Российская модель Виолетта Грачева, которая была в отношениях с украинским футболистом Михаилом Мудриком, прокомментировала обвинения в свой адрес. Ранее многие спортивные издания предполагали, что именно девушка могла подставить вингера «Челси» в скандале с мельдонием:

«Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!», – написала Грачева в своих социальных сетях.

В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Подопечные Энцо Марески набрали 36 баллов и занимают четвертое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Челси» собирается подписать другого футболиста для замены украинца.