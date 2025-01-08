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08 января 2025, 17:00 |
2064
6

«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением

Виолетта Грачева прокомментировала обвинения в свой адрес

08 января 2025, 17:00 |
2064
6
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
Instagram. Виолетта Грачева

Российская модель Виолетта Грачева, которая была в отношениях с украинским футболистом Михаилом Мудриком, прокомментировала обвинения в свой адрес. Ранее многие спортивные издания предполагали, что именно девушка могла подставить вингера «Челси» в скандале с мельдонием:

«Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!», – написала Грачева в своих социальных сетях.

В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Подопечные Энцо Марески набрали 36 баллов и занимают четвертое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Челси» собирается подписать другого футболиста для замены украинца.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Энцо Мареска Виолетта Грачева допинг мельдоний
Микола Титюк Источник: Instagram
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Комментарии 6
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Перець
Не виновата я он сам пришёл 
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+5
suharamis.ukr.net
"Ми нінакого не нападалі! "
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+4
vitaha33
Значить це 200% вона. Зробила своє чорне діло і одразу кинула.
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+3
Saar
Ненавиджу цих болотних підарів!!!!!
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+2
Gargantua81
по глазам видно, что на лицо садилась
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+1
FCKarpatyLv
А я переконаний, що вона траванула Мудрика! Всі профури працюють під ковпаком ФСБ!
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0
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