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09 января 2025, 05:06 |
473
0

ФОТО. Стало известно, с кем встречается игрок Шахтера, которому изменили

Винисиус Тобиас надеется, что в этот раз всё будет хорошо

09 января 2025, 05:06 |
473
0
ФОТО. Стало известно, с кем встречается игрок Шахтера, которому изменили
Instagram. Сандра Гутьеррес

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас счастлив в новых отношениях с испанской моделью Сандрой Гутьеррес.

«Может еще рано это говорить, но я думаю, что нашел/нашла любовь всей своей жизни ❤️😍», – такой общий пост разместила пара на своих страницах в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара встречается уже несколько месяцев – это случилось после того, как стало известно, что бывшая жена футболиста изменяла ему, и родившаяся дочь – от другого мужчины. К слову, бразильские медиа сообщали, что Винисиус также изменял, находясь в отношениях.

На данный момент Винисиус и Сандра проживают один из лучших моментов в своей жизни – они влюблены и делятся своей любовью с подписчиками.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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