ФОТО. Стало известно, с кем встречается игрок Шахтера, которому изменили
Винисиус Тобиас надеется, что в этот раз всё будет хорошо
Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас счастлив в новых отношениях с испанской моделью Сандрой Гутьеррес.
«Может еще рано это говорить, но я думаю, что нашел/нашла любовь всей своей жизни ❤️😍», – такой общий пост разместила пара на своих страницах в Instagram.
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Пара встречается уже несколько месяцев – это случилось после того, как стало известно, что бывшая жена футболиста изменяла ему, и родившаяся дочь – от другого мужчины. К слову, бразильские медиа сообщали, что Винисиус также изменял, находясь в отношениях.
На данный момент Винисиус и Сандра проживают один из лучших моментов в своей жизни – они влюблены и делятся своей любовью с подписчиками.
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