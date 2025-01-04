ФОТО. У игрока Шахтера, которому изменили – новая девушка. Она – топ

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас засветил свою новую девушку в сторис в Instagram.

Футболист опубликовал счастливое селфи, на котором он улыбается с красавицей, имя которой СМИ ещё не осветили.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что недавно 20-летний бразилец пережил измену своей теперь уже экс-жены Ингрид Лимы, которая, как оказалось, родила дочь от другого мужчины.

Винисиус Тобиас имеет контракт с «Шахтером» до лета 2029 года: в нынешнем сезоне он сыграл в 8 матчах, отдав 4 ассиста.