ФОТО. У игрока Шахтера, которому изменили – новая девушка. Она – топ
Винисиус Тобиас живет дальше...
Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас засветил свою новую девушку в сторис в Instagram.
Футболист опубликовал счастливое селфи, на котором он улыбается с красавицей, имя которой СМИ ещё не осветили.
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Напомним, что недавно 20-летний бразилец пережил измену своей теперь уже экс-жены Ингрид Лимы, которая, как оказалось, родила дочь от другого мужчины.
Винисиус Тобиас имеет контракт с «Шахтером» до лета 2029 года: в нынешнем сезоне он сыграл в 8 матчах, отдав 4 ассиста.
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