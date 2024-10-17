Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга

Бразильский защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас узнал, что он не отец девочки, которую неделю назад родила его подруга Ингрид.

20-летний футболист горняков сделал ДНК-тест на отцовство. Оказалось, что новорожденная девочка по имени Майте не является его дочерью. Мама девочки сообщила в соцсети, что они разошлись с Винисиусом.

Интересно, что раньше Тобиас уже успел сделать тату с именем новорожденного ребенка.

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Винисиус перешел в Шахтер в январе 2022 года. Через несколько месяцев из-за войны в Украине он перешел в мадридский Реал на правах аренды. За первую команду сливочных бразилец сыграл всего один матч.

В конце сентября Винисиус дал интервью пресс-службе Шахтера, где высказался о Лунине, с которым тренировался в Реале.

ФОТО. Винисиус Тобиас и Ингрид