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Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 23:15 | Обновлено 17 октября 2024, 23:17
2718
8

Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга

Настоящий бразильский сериал с участием Винисиуса Тобиаса

17 октября 2024, 23:15 | Обновлено 17 октября 2024, 23:17
2718
8
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Instagram. Винисиус Тобиас и Ингрид

Бразильский защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас узнал, что он не отец девочки, которую неделю назад родила его подруга Ингрид.

20-летний футболист горняков сделал ДНК-тест на отцовство. Оказалось, что новорожденная девочка по имени Майте не является его дочерью. Мама девочки сообщила в соцсети, что они разошлись с Винисиусом.

Интересно, что раньше Тобиас уже успел сделать тату с именем новорожденного ребенка.

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Винисиус перешел в Шахтер в январе 2022 года. Через несколько месяцев из-за войны в Украине он перешел в мадридский Реал на правах аренды. За первую команду сливочных бразилец сыграл всего один матч.

В конце сентября Винисиус дал интервью пресс-службе Шахтера, где высказался о Лунине, с которым тренировался в Реале.

ФОТО. Винисиус Тобиас и Ингрид

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк рождение ребенка дети lifestyle фото
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Richard Lewis
Прикра невдача спіткала бразильського спортсмена…
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+4
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ТвояМамка
Вся суть баб. Шаболды -_-
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0
дыр-дыр дыряво 🤣
Сладкая дыр очка, дыр кочи уже погоняли на неё свою шляпарен очку 
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-2
AndiM
Ну це нормально, в шахраї як не женяться на потасканих всіма гравцями Динамо красавіцах ,так чужих дітей від хз кого виховують 
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-2
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