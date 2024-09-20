ВИДЕО. Винисиус Тобиас высказался о Лунине, с которым тренировался в Реале

20-летний бразильский защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас высказался о голкипер мадридского Реала Андрее Лунине:

«Это выдающийся вратарь, невероятный игрок, именно тот человек, который никогда не прекращает учиться и овладевать чем-нибудь новым. Отличный футболист с точки зрения преданности, самоотдачи и терпения.

Считаю, игроки не самого высокого качества никогда бы не попали в «Реал». Лунин – хороший футболист и просто отличный друг из Украины», – сказал Тобиас.

Вини провел 2 года в аренде в королевском клубе и в основном выступал за дубль команды.

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