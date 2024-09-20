Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Винисиус Тобиас высказался о Лунине, с которым тренировался в Реале
Испания
20 сентября 2024, 22:38 |
803
0

ВИДЕО. Винисиус Тобиас высказался о Лунине, с которым тренировался в Реале

Бразильский футболист Шахтера заявил, что Андрей не прекращает учиться чему-то новому

20 сентября 2024, 22:38 |
803
0
ВИДЕО. Винисиус Тобиас высказался о Лунине, с которым тренировался в Реале

20-летний бразильский защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас высказался о голкипер мадридского Реала Андрее Лунине:

«Это выдающийся вратарь, невероятный игрок, именно тот человек, который никогда не прекращает учиться и овладевать чем-нибудь новым. Отличный футболист с точки зрения преданности, самоотдачи и терпения.

Считаю, игроки не самого высокого качества никогда бы не попали в «Реал». Лунин – хороший футболист и просто отличный друг из Украины», – сказал Тобиас.

Вини провел 2 года в аренде в королевском клубе и в основном выступал за дубль команды.

ВИДЕО. Винисиус Тобиас – про Реал, возвращение в Шахтер и войну

По теме:
ВИДЕО. Пушич поделился ожиданиями от матча против Аталанты
ВИДЕО. Будет два! Игрок NaVi показал средний палец российской команде
ВИДЕО. Джошуа и Дюбуа провели взвешивание и финальную дуэль взглядов
видео Винисиус Тобиас Андрей Лунин Шахтер Донецк Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Ризнык. В команду недели ЛЧ 2024/25 по версии УЕФА попал игрок Шахтера
Футбол | 20 сентября 2024, 20:20 8
Не Ризнык. В команду недели ЛЧ 2024/25 по версии УЕФА попал игрок Шахтера
Не Ризнык. В команду недели ЛЧ 2024/25 по версии УЕФА попал игрок Шахтера

Николай Матвиенко также получил приз лучшему игроку матча против Болоньи (0:0)

Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Футбол | 20 сентября 2024, 07:43 4
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина

Киевский клуб примет гостей из Львова 21 сентября

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Футбол | 20.09.2024, 07:13
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Новичок Полесья работает индивидуально и в сентябре на поле не вернется
Футбол | 20.09.2024, 23:03
Новичок Полесья работает индивидуально и в сентябре на поле не вернется
Новичок Полесья работает индивидуально и в сентябре на поле не вернется
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Футбол | 20.09.2024, 07:25
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это все изменит». Известный хевивейтер пояснил, почему Фьюри победит Усика
«Это все изменит». Известный хевивейтер пояснил, почему Фьюри победит Усика
19.09.2024, 08:27 1
Бокс
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
20.09.2024, 12:23 3
Теннис
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
19.09.2024, 08:21
Теннис
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
19.09.2024, 02:47 3
Футбол
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 313
Футбол
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
20.09.2024, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем