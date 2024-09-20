Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской Аталанты, который состоится 2 октября:

«Каждая игра имеет свою историю, каждая игра – отдельная история. Невозможно перенести что-либо из прошлого матча в следующий. Каждый поединок – это новая история и новый старт.

Будем вновь противостоять сложному сопернику, который три месяца назад стал победителем прошлого сезона Лиги Европы.

Поэтому ждем игры на самом высоком уровне, это топовый соперник. Должны показать максимум своих возможностей или даже больше, чтобы получить результат».

ВИДЕО. Пушич поделился ожиданиями от матча против Аталанты