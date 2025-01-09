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09 января 2025, 15:43 |
610
0

Сергей БАЛТАЧА: «У Марадоны я попросил автограф для сына»

У бывшего защитника киевского «Динамо» очень много интересных историй

09 января 2025, 15:43 |
610
0
Сергей БАЛТАЧА: «У Марадоны я попросил автограф для сына»
ФК Динамо Киев. Сергей Балтача

Бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Балтача рассказал, как ему пришлось лично опекать известного аргентинца – Диего Марадону.

«Я встречался с Марадоной трижды, и каждый раз я играл против него персонально. После нашей первой игры, которая прошла в Аргентине, я его так достал, что он пришел ко мне в раздевалку. А я, как и он, плохо владел языком: он говорил по-русски, а я – по-английски.

Хорошо, что были переводчики. После первой игры Марадона сказал, что был приятно удивлен чистотой футбола, так как в других матчах соперники часто готовы были избить ноги, а мы сыграли очень корректно.

Когда он поинтересовался, может ли он чем-то помочь, я попросил его подписать книгу для моего сына.

Марадона, несмотря на свое эксцентричное поведение, был настоящим человеком», – поделился воспоминаниями Балтача.

Ранее известный защитник киевского «Динамо» также рассказал, как попал в команду Валерия Лобановского.

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чемпионат Украины по футболу Сергей Балтача Диего Марадона Динамо Киев
Олександр Сільченко Источник: YouTube
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