Сергей БАЛТАЧА: «Мы не зря называли Лобановского отцом»

Бывший защитник киевского «Динамо» Сергей Балтача поделился воспоминаниями о том, как начал тренироваться в команде Валерия Лобановского.

«Сначала я работал с дублем. Валерия Васильевича мог видеть только издалека, когда он проводил тренировки с основной командой. Но настал момент, когда он пришел на тренировку молодежи, подошел ко мне и спросил: "Ты готов завтра играть?"

Я понимал, что такой шанс может выпасть только раз в жизни. Конечно, я ответил, что готов. Он поставил меня последним защитником вместо травмированного Михаила Фоменко. После первого матча похвалил меня и перевел в основную команду.

Валерий Лобановский был не просто тренером, а настоящим психологом. Он никогда не общался с игроками грубо или с использованием нецензурной лексики, не повышал голос. Это был Человек с большой буквы.

В Киеве Лобановского все уважали и знали. Он мог решить любой вопрос для своих футболистов, даже помочь с квартирой. Недаром мы называли его папой», – рассказал Балтача.

Ранее известный футболист вспоминал, как его заперли в гостиничном номере в Харькове и не отпускали в киевское «Динамо».