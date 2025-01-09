Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей БАЛТАЧА: «Мы не зря называли Лобановского отцом»
Другие новости
09 января 2025, 06:10 |
372
0

Сергей БАЛТАЧА: «Мы не зря называли Лобановского отцом»

Экс-игрок киевского «Динамо» вспомнил о легендарном тренере

09 января 2025, 06:10 |
372
0
Сергей БАЛТАЧА: «Мы не зря называли Лобановского отцом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник киевского «Динамо» Сергей Балтача поделился воспоминаниями о том, как начал тренироваться в команде Валерия Лобановского.

«Сначала я работал с дублем. Валерия Васильевича мог видеть только издалека, когда он проводил тренировки с основной командой. Но настал момент, когда он пришел на тренировку молодежи, подошел ко мне и спросил: "Ты готов завтра играть?"

Я понимал, что такой шанс может выпасть только раз в жизни. Конечно, я ответил, что готов. Он поставил меня последним защитником вместо травмированного Михаила Фоменко. После первого матча похвалил меня и перевел в основную команду.

Валерий Лобановский был не просто тренером, а настоящим психологом. Он никогда не общался с игроками грубо или с использованием нецензурной лексики, не повышал голос. Это был Человек с большой буквы.

В Киеве Лобановского все уважали и знали. Он мог решить любой вопрос для своих футболистов, даже помочь с квартирой. Недаром мы называли его папой», – рассказал Балтача.

Ранее известный футболист вспоминал, как его заперли в гостиничном номере в Харькове и не отпускали в киевское «Динамо».

По теме:
ФОТО. Зимние сборы Динамо. Силовые упражнения, игра в атаке и защите
ВИДЕО. Динамо провело мини-турнир четырех команд на сборах в Турции
Сергей БАЛТАЧА: «В Харькове меня закрыли в гостинице и не пускали в Динамо»
Динамо Киев Сергей Балтача Валерий Лобановский
Олександр Сільченко Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Футбол | 08 января 2025, 11:03 15
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины

Карьера Матвея Сафонова в «ПСЖ» может очень быстро закончиться благодаря Илье Забарному

Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Бокс | 08 января 2025, 20:29 0
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше

Украинец победил британца единогласным решением судей

Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского
Футбол | 08.01.2025, 23:28
Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского
Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского
ФОТО. Шахтер предматчевую тренировку перед первым спаррингом в 2025 году
Футбол | 09.01.2025, 06:07
ФОТО. Шахтер предматчевую тренировку перед первым спаррингом в 2025 году
ФОТО. Шахтер предматчевую тренировку перед первым спаррингом в 2025 году
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Футбол | 08.01.2025, 11:50
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
08.01.2025, 13:47 2
Бокс
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
07.01.2025, 20:17 1
Футбол
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 2
Футбол
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 12
Футбол
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем