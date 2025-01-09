Умер титулованный итальянский голкипер Кудичини, который играл за Милан

На 90-м году жизни скончался известный итальянский голкипер Фабио Кудичини, отец также голкипера Карло Кудичини.

В свое время он считался самым высоким голкипером чемпионата Италии, имея рост 191 сантиметр.

Фабио начал свою карьеру в «Удинезе» в 1955 году, когда команда выступала в Серии B. Уже с первых сезонов команда показала хорошие результаты, а голкипер очаровывал своей игрой, хотя и не часто выходил на поле.

В следующем сезоне «Удинезе» получил повышение в Серию A. Фабио дебютировал 2 декабря 1956 года в матче против «Палермо» и отстоял на ноль (победа 2:0). В 1958 году Кудичини заметили в «Роме». Находясь в римском клубе два года, он не смог попасть в основной состав, но в 1960 году, после того как основной голкипер Лучано Панетти покинул команду, получил свой шанс.

С «Ромой» Кудичини выиграл Кубок Италии в 1964 году. Через два года он перешел в «Брешию», а в 1967-м стал вратарем «Милана».

С «Миланом» Кудичини выиграл Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок и Кубок Италии.

Фабио выступал за молодежную сборную Италии, но, несмотря на свою репутацию и титулы, так и не играл за национальную команду. И здесь возникает интересная параллель между отцом и сыном. Фабио Кудичини не попал в национальную сборную из-за конкуренции с Лоренцо Буффоном, а его сын Карло, несмотря на успешную игру в «Челси», также не попал в сборную из-за конкуренции с сыном Лоренцо, Жан Луиджи Буффоном.