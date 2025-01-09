Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер титулованный итальянский голкипер Кудичини, который играл за Милан
Италия
09 января 2025, 03:20 | Обновлено 09 января 2025, 03:40
163
0

Умер титулованный итальянский голкипер Кудичини, который играл за Милан

Фабио считался в свое время самым высоким голкипером Италии

09 января 2025, 03:20 | Обновлено 09 января 2025, 03:40
163
0
Умер титулованный итальянский голкипер Кудичини, который играл за Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

На 90-м году жизни скончался известный итальянский голкипер Фабио Кудичини, отец также голкипера Карло Кудичини.

В свое время он считался самым высоким голкипером чемпионата Италии, имея рост 191 сантиметр.

Фабио начал свою карьеру в «Удинезе» в 1955 году, когда команда выступала в Серии B. Уже с первых сезонов команда показала хорошие результаты, а голкипер очаровывал своей игрой, хотя и не часто выходил на поле.

В следующем сезоне «Удинезе» получил повышение в Серию A. Фабио дебютировал 2 декабря 1956 года в матче против «Палермо» и отстоял на ноль (победа 2:0). В 1958 году Кудичини заметили в «Роме». Находясь в римском клубе два года, он не смог попасть в основной состав, но в 1960 году, после того как основной голкипер Лучано Панетти покинул команду, получил свой шанс.

С «Ромой» Кудичини выиграл Кубок Италии в 1964 году. Через два года он перешел в «Брешию», а в 1967-м стал вратарем «Милана».

С «Миланом» Кудичини выиграл Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок и Кубок Италии.

Фабио выступал за молодежную сборную Италии, но, несмотря на свою репутацию и титулы, так и не играл за национальную команду. И здесь возникает интересная параллель между отцом и сыном. Фабио Кудичини не попал в национальную сборную из-за конкуренции с Лоренцо Буффоном, а его сын Карло, несмотря на успешную игру в «Челси», также не попал в сборную из-за конкуренции с сыном Лоренцо, Жан Луиджи Буффоном.

По теме:
«Артета ему уже сказал». Арсенал принял ключевое решение по Зинченко
Кто станет новым тренером Довбика? Рассматриваются несколько кандидатов
Разочаровал тренера. Топ-клубы Италии нацелились на футболиста МЮ
чемпионат Италии по футболу смерть Милан Карло Кудичини
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Бокс | 08 января 2025, 20:29 0
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше

Украинец победил британца единогласным решением судей

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0. Красное пламя погасло. Видео гола и обзор
Футбол | 09 января 2025, 02:10 0
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0. Красное пламя погасло. Видео гола и обзор
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0. Красное пламя погасло. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча первого полуфинала Кубка английской лиги

Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру
Футбол | 08.01.2025, 23:39
Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру
Удивительно. Крупский выбрал клуб, где продолжит карьеру
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
Футбол | 08.01.2025, 15:43
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
Разбила ракетку и вынесла. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте
Теннис | 08.01.2025, 06:35
Разбила ракетку и вынесла. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте
Разбила ракетку и вынесла. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
07.01.2025, 22:20 10
Футбол
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 13
Футбол
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
08.01.2025, 16:52 9
Футбол
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
07.01.2025, 09:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем