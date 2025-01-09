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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 02:40 | Обновлено 09 января 2025, 03:28
61
0

Шахтер – Динамо Загреб. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

09 января 2025, 02:40 | Обновлено 09 января 2025, 03:28
61
0
Шахтер – Динамо Загреб. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9-го января, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и загребское «Динамо». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:00.

Команда Марино Пушича уже вышла из отпуска и провела несколько тренировок в Турции, после чего готовится провести первую контрольную игру, коих будет не так уж много. Все просто – уже скоро начнутся два финальных тура Лиги чемпионов УЕФА и «Шахтер» должен быть к ним готов. Равно как и загребское «Динамо», которое даже сумело набрать в два раза больше очков, чем «горняки» в текущем розыгрыше и является одним из трех ближайших к украинскому коллективов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» З, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
9 января 2025 -
16:00
Динамо Загреб
Ничья 3.30 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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