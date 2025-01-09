Травмы в Динамо. Что с Бражко, когда вернется Ярмоленко?

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила официальную информацию о травмированных футболистах в расположении киевского клуба.

По официальной информации, Владимир Бражко еще работает по индивидуальной программе и не сыграет в завтрашнем контрольном поединке против немецкого «Магдебурга».

Сообщается, что в последнее время Владимир работает в спортзале. Врачи внимательно следят за динамикой восстановления футболиста, в зависимости от нее будут понятны окончательные сроки возвращения Бражко на поле.

Также есть информация относительно Андрея Ярмоленко. Вингер уже частично работает в общей группе. Его возвращение на поле ожидается в ближайших матчах.

Ранее пресс-служба «Динамо» впервые показала загадочного новичка-легионера, находящегося на просмотре в расположении «бело-синих».