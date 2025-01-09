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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
09.01.2025 16:00 – 30 1 : 1
Динамо Загреб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 15:57 | Обновлено 09 января 2025, 16:44
1913
11

Шахтер – Динамо Загреб – 1:1. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

09 января 2025, 15:57 | Обновлено 09 января 2025, 16:44
1913
11
Шахтер – Динамо Загреб – 1:1. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Динамо» З - 1:1

Голы: Кевин, 33 – Стойкович, 14

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан.

Запасные: Баглай, Кравец, Твардовский, Фесюн, Педриньо Азеведо, Винисиус, Грам, Дрозд, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Марлон, Педриньо да Силва, Невертон, Траоре, Келси.

«Динамо» З: Невистич – Франьич, Торренте, Теофиль-Катрен, Ристовски – Павич – Стойкович, Пьяца, Батурина, Кордоба – Куленович.

Стадион: «Мардан Стэдиум» (Анталья, Турция).

В четверг, 9-го января, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и загребское «Динамо». Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Мардан Стэдиум», начало в 16:00.

Команда Марино Пушича уже вышла из отпуска и провела несколько тренировок в Турции, после чего готовится провести первую контрольную игру, коих будет не так уж много. Все просто – уже скоро начнутся два финальных тура Лиги чемпионов УЕФА и «Шахтер» должен быть к ним готов. Равно как и загребское «Динамо», которое даже сумело набрать в два раза больше очков, чем «горняки» в текущем розыгрыше и является одним из трех ближайших к украинскому коллективов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» З, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
9 января 2025 -
16:00
Динамо Загреб
Ничья 3.30 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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olololoev999
Охуенная трансляция
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0
Дыряво с пердя🤣
Кевинчик
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0
AK.228
Красивый гол залетел👏👏
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0
Лига
Пушич совсем уже ё_нулся, сборы товарищеский матч ну всеровно ротаций нет ,можно с первых минут было и выпустить Келси вместо Сикана, что бы игрок понял что его ждали в команде и будут доверять
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-1
olololoev999
Кырыло Круторогов у шоци
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Khafre
непогано. Продовжуйте в тому ж дусі
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-2
Андрій Заліщук
перший пішов
Ответить
-3
Дыряво с пердя🤣
Славься, родной Шахтёр❤️
Пусть тебе в чужих сияет городах🏙️ И хранит от поражений навсегда☝️
Яркая футбольная звезда⭐
Ответить
-4
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