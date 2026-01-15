Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну

Сборная Украины может натурализовать шотландского нападающего шведского «Сириуса» Робби Уре, сообщает британский журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, на данный момент 21-летний футболист, чей дедушка является этническим украинцем, находится в процессе получения украинского гражданства.

Отмечается, что существует вероятность, что Уре сможет быть вызван в сборную Украины уже в марте, когда состоятся решающие матчи квалификации к чемпионату мира 2026.

В 2025 году Робби Уре провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеской сборной Шотландии в 2 миллиона евро.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.