Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Чемпионат мира
15 января 2026, 22:18 |
3889
4

Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну

Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства

15 января 2026, 22:18 |
3889
4 Comments
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Уре

Сборная Украины может натурализовать шотландского нападающего шведского «Сириуса» Робби Уре, сообщает британский журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, на данный момент 21-летний футболист, чей дедушка является этническим украинцем, находится в процессе получения украинского гражданства.

Отмечается, что существует вероятность, что Уре сможет быть вызван в сборную Украины уже в марте, когда состоятся решающие матчи квалификации к чемпионату мира 2026.

В 2025 году Робби Уре провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеской сборной Шотландии в 2 миллиона евро.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
ФОТО. Жена Романа Яремчука поделилась эффектными снимками из Дубая
Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026
В Полесье пояснили, почему многие игроки из клуба играют за сборную Украины
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу натурализация Бен Джейкобс Сириус Уппсала
Дмитрий Вус Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, куда может перейти Гуцуляк после отстранения от Полесья
Футбол | 15 января 2026, 22:48 0
Стало известно, куда может перейти Гуцуляк после отстранения от Полесья
Стало известно, куда может перейти Гуцуляк после отстранения от Полесья

Алексеем интересуются турецкие клубы

После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
Футбол | 15 января 2026, 03:27 4
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе

Арбелоа выделил игру бразильца

Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко
Футбол | 15.01.2026, 19:51
Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко
Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 15.01.2026, 14:39
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15.01.2026, 03:32
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Ого, сподіваюсь ще декілька джерел підтвердять цю інформацію, це було б непогано
Ответить
0
Dimaryz81
Могут конечно, но вот зачем?
Ответить
0
Maks23
До сегодняшнего дня не знал о его существовании..а уже о сборной говорят..
Ответить
0
rosti79
На фронт после получения гражданства 
Ответить
-1
odiniznashih
Он гражданство оформляет ради сборной?
Но то, что он шотландец и в футбол играет не делает его кандидатом в сборную.
Разве кто попросит за него, как в свое время попросили Фоменко за Зинченко.
Ответить
-2
Популярные новости
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 44
Футбол
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем