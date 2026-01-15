Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства
Сборная Украины может натурализовать шотландского нападающего шведского «Сириуса» Робби Уре, сообщает британский журналист Бен Джейкобс.
По информации источника, на данный момент 21-летний футболист, чей дедушка является этническим украинцем, находится в процессе получения украинского гражданства.
Отмечается, что существует вероятность, что Уре сможет быть вызван в сборную Украины уже в марте, когда состоятся решающие матчи квалификации к чемпионату мира 2026.
В 2025 году Робби Уре провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеской сборной Шотландии в 2 миллиона евро.
Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексеем интересуются турецкие клубы
Арбелоа выделил игру бразильца
Но то, что он шотландец и в футбол играет не делает его кандидатом в сборную.
Разве кто попросит за него, как в свое время попросили Фоменко за Зинченко.