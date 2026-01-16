Australian Open16 января 2026, 17:41 | Обновлено 16 января 2026, 17:42
125
1
ВИДЕО. Костюк пообщалась с Алькарасом во время тренировок на Aus Open
Марта и Карлос встретились на корте
125
Украинская теннисистка Марта Костюк и лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас пообщались друг с другом.
Костюк и Алькарас встретились на корте во время своих тренировок на кортах Australian Open.
Марта в первом раунде Открытого чемпионата Австралии сыграет против Эльзы Жакемо. Алькарасу в 1/64 финала предстоит встреча с Адамом Уолтоном.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 18 января.
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
А де призові за АО, вже час озвучити.
