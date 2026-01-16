Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Костюк пообщалась с Алькарасом во время тренировок на Aus Open
Australian Open
16 января 2026, 17:41 | Обновлено 16 января 2026, 17:42
ВИДЕО. Костюк пообщалась с Алькарасом во время тренировок на Aus Open

Марта и Карлос встретились на корте

Карлос Алькарас и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк и лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас пообщались друг с другом.

Костюк и Алькарас встретились на корте во время своих тренировок на кортах Australian Open.

Марта в первом раунде Открытого чемпионата Австралии сыграет против Эльзы Жакемо. Алькарасу в 1/64 финала предстоит встреча с Адамом Уолтоном.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 18 января.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
