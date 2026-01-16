Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо

Летом минувшего года в карьере игрока сборной Украины Александра Зинченко наступил период для очевидных перемен. После трех лет в «Арсенале» наш соотечественник был вынужден подыскивать себе новый клуб, так как Микель Артета достаточно ясно дал понять Александру, что в новом сезоне на него не слишком-то и рассчитывает. Вариантов у Зинченко было немало, в том числе и с полноценным уходом из «Арсенала», однако украинец предпочел непременно остаться на Туманном Альбионе и в английской Премьер-лиге. Поэтому когда на горизонте возник «Ноттингем Форест» с предложением о годичной аренде, это выглядело уж очень неплохо.

«Лесники» под руководством Нуну Эшпириту Санту завершили сезон-2024/25 на седьмом месте в АПЛ. Это оказалось для них наивысшей позицией в элите английского футбола с уже весьма далекого сезона-1994/95. Несмотря на это, «Ноттингем Форест» все равно не квалифицировался в еврокубки через чемпионат, но помог случай. Точнее, разборки вокруг обладателя Кубка Англии «Кристал Пэлас», который из-за общего владельца с «Лионом» решением УЕФА был отправлен в Лигу конференций, а на его место в Лиге Европы попал как раз «Ноттингем Форест» как лучшая команда Англии по итогам сезона-2024/25 из числа тех, которые не квалифицировались в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

Более того, как писали в прессе, Нуну Эшпириту Санту был лично заинтересован в том, чтобы Зинченко стал одним из его подопечных в «Ноттингем Форест» (к этому вопросу мы еще вернемся чуть позже). Именно поэтому трансфер украинца в стан «лесников», пусть и на правах годичной аренды, выглядел едва ли не идеальным. Судите сами: футболист, как и хотел, остается в АПЛ, а также приходит в команду, получившую право играть в еврокубках и будет работать с тренером, который лично заинтересован в его услугах.

Но идеально все выглядело только в теории. На практике ситуация скатилась до того, что уже к открытию январского трансферного окна многие болельщики «Ноттингем Форест» начали откровенно называть переход Зинченко в их клуб «ужасным решением» руководства клуба, а «лесники» сперва исключили украинца из заявки на вторую часть сезона в Лиге Европы, а затем в СМИ и вовсе появились слухи о желании «красных» досрочно завершить срок действия аренды Александра и вернуть украинца «Арсеналу».

Сразу оговоримся, что подобного пункта в договоре аренды Зинченко в «Ноттингем Форест» нет, поэтому «лесникам» не удастся решать такие вопросы самостоятельно, не учитывая позицию «Арсенала» и, вероятно, самого футболиста. Однако само по себе появление такой информации свидетельствует только об одном – дела украинца в «Ноттингем Форест» явно складываются не наилучшим образом.

Но почему так происходит, и почему столь резкая критика со стороны болельщиков «Ноттингем Форест» по отношению к украинцу, объективно говоря, не выглядит справедливой?

Начать, пожалуй, стоит именно с того, что Зинченко переходил в «Ноттингем Форест» под пожелания Нуну Эшпириту Санту (по крайней мере, так тогда об этом писали многие инсайдеры). Португалец, при котором «лесники» хорошо выглядели в АПЛ-2024/25, оказался уволен с занимаемой должности уже 9 сентября, после трех сыгранных туров в новом сезоне чемпионата (в них «лесники» набрали четыре очка, обыграв со счетом 3:1 «Брентфорд», сыграв вничью 1:1 с «Кристал Пэлас» и уступив 0:3 в домашнем поединке «Вест Хэму»). Очевидно, что причиной такого решения руководства «красных» послужили отнюдь не спортивные результаты. По данным осведомленных источников, португальский наставник был низложен из-за ссоры с владельцем клуба одиозным греческим бизнесменом Эвангелосом Маринакисом. Нуну проявлял несогласие с некоторыми трансферными решениями топ-менеджмента «Ноттингем Форест» и считал, что в летнюю кампанию клубу не удалось усилить состав первой команды должным образом, чтобы «лесники» смогли продолжать прогрессировать.

Зинченко «Ноттингем Форест» подписал 1 сентября, уже после того как были сыграны первые три тура в АПЛ-2025/26. А спустя неделю с небольшим Нуну Эшпириту Санту был уволен, вследствие чего украинец не успел провести ни одного поединка под руководством португальского специалиста, на смену которому пришел Анге Постекоглу. У австралийца Александр пользовался доверием, сыграв пять матчей, четыре из которых – от свистка до свистка. Однако дальше… Зинченко получил травму, а когда сумел восстановиться, то Постекоглу также уволили – за неудовлетворительные результаты.

Третьим по ходу одного сезона наставником у Зинченко и всего «Ноттингем Форест» оказался 54-летний англичанин Шон Дайч – специалист, со скажем так, специфической репутацией. Уже изначально выглядело так, что такому тренеру Зинченко на позиции левого фулбека может и не подойти, из-за неспособности украинца с более-менее равной степенью успешности отрабатывать как на оборону, так и на атаку. Но Дайч, судя по всему, не слишком-то заморачивался тем фактом, что Зинченко, по сути, является «переделанным» фланговым защитником из центрального хавбека, и что свои лучшие качества украинец все-таки способен показывать в центре поля или в зоне инсайда, но никак не в обороне на «бровке».

Впрочем, не факт, что карьера Зинченко под руководством Дайча в «Ноттингем Форест» сложилась бы настолько неудачно, если бы не очередное повреждение у Александра. 21 октября «лесники» получили третьего главного тренера за сезон, а уже через три дня украинский футболист оказался в лазарете из-за проблем с пахом. Вернуться на поле Зинченко сумел лишь 8 декабря, причем Дайч в лучших традициях олдскульных тренеров британского футбола с ходу бросил Александра в бой на матч Лиги Европы против «Утрехта», дав нашему соотечественнику сыграть аж 97 минут. Многие специалисты подтвердят, что после мышечных травм столь стремительное возвращение в строй может быть исключительно пагубным для игроков, но… Так в основном думают тренеры «новой формации», а вот специалисты «старой школы» вроде Дайча рассуждают проще – раз медики выпустили футболиста из «своих объятий», значит тот готов играть ровно столько, сколько решит тренер.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но главный вызов для Зинченко был еще впереди. 9 января «Ноттингем Форест» неожиданно вылетел из розыгрыша Кубка Англии от «Рексхэма», а украинец провел на поле лишь первые 45 минут. После этой игры Шон Дайч буквально разнес некоторых своих подопечных, не называя их поименно, однако в когорте получивших критику отчетливо читалась и фамилия Зинченко.

Собственно, вскоре после игры с «Рексхэмом» и стало известно, что «Ноттингем Форест» убрал Зинченко из заявки на Лигу Европы, а также раздумывает над возможностью досрочного прерывания договора аренды украинца с «Арсеналом». Говоря проще – Александр оказался одним из тех, на кого банально «спустили всех собак» за последние неудачи. Так просто было выгодно Дайчу, да и болельщики «лесников» за украинца прогнозировано горой не стали – он ведь всего лишь арендованный, а за «чужих» редко когда вписываются. Куда проще, наоборот, именно их и сделать виноватыми во всех смертных грехах…

Так ли плох Зинченко в текущем сезоне за «Ноттингем Форест»? Продвинутая статистика от Wyscout отчетливо доказывает, что нет. По крайней мере, если сравнивать с предыдущим сезоном, когда Александр еще выступал за «Арсенал». Да, если брать во внимание премьерный год украинца в стане «канониров», то практически все его ключевые показатели (начиная от общего количества проделанных на поле действий и заканчивая фокусировкой на конкретных статистических показателях – оборонительных или атакующих) нынче выглядят как существенное «проседание». Однако своего рода регресс у Зинченко здесь начался уже со второго сезона в «Арсенале» и, вероятно, если бы его не было, то Александр нынче и не оказался бы вовсе в рядах «Ноттингем Форест». Как не крути, а гранды не раздают по арендам в клубы попроще тех своих футболистов, которые способны делать разницу или отрабатывать на 200% от возможного.

Поэтому «Ноттингем Форест» вряд ли мог рассчитывать на другого Зинченко, чем тот, которого он получил. Эта версия Александра точно не стала тотальным разочарованием для «лесников», как это пытаются преподнести некоторые заинтересованные в этом лица. А если бы не проблемы со здоровьем, то и вообще украинец мог бы рассчитывать на значительно большее количество времени на поле и, как следствие, повышение значимости для «лесников».

Тут мы подходим к еще одному любопытному моменту, который вскользь обсуждается в инсайдерских и экспертных кругах английского футбола. За нынешние неудачи «Ноттингем Форест» уже куда больше достается не главному тренеру (ставить четвертого наставника за сезон – это, пожалуй, уже просто нечто на грани маразма), а спортивному директору клуба. Эту должность с лета 2025 года занимает бразилец Эду Гаспар, который с 2019 по 2024 годы работал… в «Арсенале»! И ряд обозревателей ныне отмечает, что на самом деле приглашение Зинченко было, прежде всего, желанием именно Эду, а не Нуну Эшпириту Санту, которого просто поставили перед фактом – или украинец, или вообще никого в конкуренты (на подстраховку) для Неко Уильямса на левый фланг обороны.

Эду Гаспар прекрасно знал Зинченко еще по «Арсеналу», равно как еще одной креатурой функционера для усиления «Ноттингем Форест» летом стал Дуглас Луис, арендованный «лесниками» у «Ювентуса» и ныне пребывающий под не меньшим шквалом критики, нежели Зинченко. Ныне, как в частности сообщает издание The Telegraph, позиции Эду Гаспара в «Ноттингем Форест» находятся под ударом. У бразильца немало недоброжелателей, которые были бы отнюдь не прочь, если бы Маринакис его уволил, поставив под нового главного тренера и нового спортивного директора.

Поэтому столь масштабная критика Зинченко, не стоит исключать, является частью большой игры против Эду Гаспара, равно как аналогичный кейс разыгрывается и в аспекте упомянутого выше земляка нынешнего спортивного директора «лесников» Дугласа Луиса. Это тем более похоже на правду, что того же Омари Хатчинсона, который также оказался в «Ноттингем Форест» во многом по воле Эду Гаспара, ныне критикуют более умеренно, так как хавбек в целом показывает и стабильность, и результат – 5 результативных действий в 16 матчах АПЛ (877 минут на поле).

Конечно, Зинченко объективно деградировал в своем уровне футбола, если брать во внимание показатели, работоспособность и качество игры украинца сейчас и два-три года назад. Однако Александр в любом случае с самого начала не выглядел мессией для «лесников» и человеком, способным тянуть эту команду на своих плечах чуть ли не в одиночку. Он – часть коллектива, который не добивается успеха, а потому куда справедливее было бы, чтобы Зинченко лишь разделял критику с остальными своими одноклубниками, которые также должны быть ответственными не только за успехи, но и за неудачи «лесников».

Однако если допустить, что нынче вокруг «Ноттингем Форест» действительно имеют место быть какие-то закулисные «игрища», связанные с потенциальными сменами в топ-менеджменте, то… Зинченко видится одной из ярких кандидатур, за счет которых заинтересованным лицам можно попробовать добиться своего. И, понимая вспыльчивый и в целом крайне непростой характер собственника клуба, не стоит удивляться, если до конца января с «Сити Граунд» досрочно уедет не только Александр, но и, например, Дуглас Луис вместе с Эду Гаспаром…