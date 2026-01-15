Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки
Англия
В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки

Украинский футболист больше не числится в заявке «Ноттингем Форест» на Лигу Европы

В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Ноттингем Форест» обновил заявку на Лигу Европы, вернув в состав Олу Айна и исключив Александра Зинченко.

Нигерийский защитник пропустил несколько месяцев из-за серьезной травмы задней поверхности бедра, полученной в сентябре, но недавно восстановился и уже сыграл в матчах АПЛ против «Астон Виллы» и «Вест Хэма». Именно из-за его травмы летом в еврокубковую заявку был включен Зинченко, который сейчас имеет ограниченную игровую практику.

Украинец сыграл только в пяти матчах Премьер-лиги и не убедил тренерский штаб.

«Форест» занимает 11-е место в таблице ЛЕ и сохраняет шансы на прямой выход в плей-офф.

Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
