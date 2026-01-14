Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Англия
14 января 2026, 22:02 | Обновлено 14 января 2026, 22:29
1300
7

Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере

«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде


Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Ноттингем Форест» рассматривает возможность досрочного прекращения аренды защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

Украинский футболист присоединился к клубу АПЛ в летнее трансферное окно, однако не сумел закрепиться в основном составе, проведя лишь четыре матча в старте чемпионата.

По информации авторитетного британского издания BBC, руководство «лесников» недовольно влиянием игрока на результаты команды. В то же время контракт аренды не содержит пункта о досрочном расторжении, что затрудняет возвращение Зинченко в Лондон. Кроме того, «Арсенал» имеет переполненный состав и не заинтересован в преждевременном возвращении игрока.

Зинченко успел провести за «Ноттингем Форест» 10 матчей – без результативных действий.

Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Зинченко аренда игрока Арсенал Лондон
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
samird
Зінченко давно перетворився на валізу без ручки. Це не дивно, коли в тебе футбол на 3-4 місці. А на першому в футболі - гроші. Я не збираюсь рахувати чужі статки, але це очевидний факт, що Олександр знищив свою карʼєру, керуючись першочергово фінансовим аспектом. І це в 27-29 років - період розквіту для майстра. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AlexanderPidor
Велком в Турцію 😌
Ответить
0
roman75zpr
В збiрнiй зараз йоиу робити нiчого... сподiваюсь Ребров теж так важає?)
Ответить
-1
Taxi Driver
Де там та дівчина Ігор таксистка, куди вона сховалась? 
Ответить
-1
contr
Менше потрібно Інстаграмитись зі своєю лахудрою а краще тренуватися !
Ответить
-2
Alexander Киев
Велком в Турцію 😌
Ответить
-3
