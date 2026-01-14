Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере

«Ноттингем Форест» рассматривает возможность досрочного прекращения аренды защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

Украинский футболист присоединился к клубу АПЛ в летнее трансферное окно, однако не сумел закрепиться в основном составе, проведя лишь четыре матча в старте чемпионата.

По информации авторитетного британского издания BBC, руководство «лесников» недовольно влиянием игрока на результаты команды. В то же время контракт аренды не содержит пункта о досрочном расторжении, что затрудняет возвращение Зинченко в Лондон. Кроме того, «Арсенал» имеет переполненный состав и не заинтересован в преждевременном возвращении игрока.

Зинченко успел провести за «Ноттингем Форест» 10 матчей – без результативных действий.