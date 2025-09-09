ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем уволил Эшпириту Санту, Зинченко остался без тренера
Английский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 51-летним португальским специалистом
Английский «Ноттингем» объявил о прекращении сотрудничества с 51-летним португальским специалистом Нуну Эшпириту Санту. Об этом официально объявила пресс-служба клуба Премьер-лиги.
«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» подтверждает, что в связи с недавними событиями Нуну Эшпириту Санту освобожден от обязанностей главного тренера.
Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешную эпоху на «Сити Граунд», в частности, за его роль в сезоне 2024/25, который навсегда останется в истории клуба с теплотой. Как человек, сыгравший ключевую роль в нашем успехе в прошлой кампании, он навсегда займёт особое место в нашем путешествии», – сообщили в клубе.
Эшпириту Санту возглавил «Ноттингем» в декабре 2023 года. Под руководством португальца английская команда заняла седьмое место в чемпионате и завоевала путевку в Лигу Европы.
По информации английских СМИ, наставник «Ноттингема» был недоволен трансферной политикой команды и имел конфликт с президентом клуба Эвангелосом Маринакисом. В последний день трансферного окна состав «лесников» пополнил защитник сборной Украины Александр Зинченко.
Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025
The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер – о матче Азербайджан – Украина
Роберто Де Дзерби может быть доволен и потенциально успешен. Или все-таки нет?..