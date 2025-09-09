Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем уволил Эшпириту Санту, Зинченко остался без тренера
Англия
09 сентября 2025, 12:02 |
Английский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 51-летним португальским специалистом

Нуну Эшпириту Санту

Английский «Ноттингем» объявил о прекращении сотрудничества с 51-летним португальским специалистом Нуну Эшпириту Санту. Об этом официально объявила пресс-служба клуба Премьер-лиги.

«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» подтверждает, что в связи с недавними событиями Нуну Эшпириту Санту освобожден от обязанностей главного тренера.

Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешную эпоху на «Сити Граунд», в частности, за его роль в сезоне 2024/25, который навсегда останется в истории клуба с теплотой. Как человек, сыгравший ключевую роль в нашем успехе в прошлой кампании, он навсегда займёт особое место в нашем путешествии», – сообщили в клубе.

Эшпириту Санту возглавил «Ноттингем» в декабре 2023 года. Под руководством португальца английская команда заняла седьмое место в чемпионате и завоевала путевку в Лигу Европы.

По информации английских СМИ, наставник «Ноттингема» был недоволен трансферной политикой команды и имел конфликт с президентом клуба Эвангелосом Маринакисом. В последний день трансферного окна состав «лесников» пополнил защитник сборной Украины Александр Зинченко.

Николай Титюк Источник: ФК Ноттингем Форест
