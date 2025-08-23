Английский клуб, который попал в еврокубки, уволит главного тренера

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту покинет свою должность в ближайшее время. Об этом сообщил авторитетный журналист Маттео Моретто.

Владелец команды Эвангелос Маринакис решил уволить 51-летнего португальского специалиста. Причина такого решения неизвестна, однако ранее английские СМИ сообщали о конфликте между сторонами.

Санту был недоволен некоторыми приобретениями команды и тем фактом, что его мнение игнорировали в руководстве «Ноттингема». Наставник пытался усилить «Ноттингем» накануне старта в Лиге Европы, однако считает, что эта задача провалена.

Маринакис начал поиск те специалистов, которые готовы в ближайшее время приехать в чемпионат Англии и возглавить клуб после второго или третьего тура. Нуну сообщил, что он не собирается больше работать в «Ноттингеме».