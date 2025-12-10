Юношеская команда Динамо U-19 установила историческое достижение.

Футболисты киевской команды юношей забили 1000 голов в чемпионате Украины U-19

Пресс-служба клуба сообщила: «Этот результат стал важной вехой для динамовской академии, которая уже много лет остается одним из главных центров подготовки молодых талантов в стране».