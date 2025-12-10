Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская команда Динамо U-19 установила историческое достижение
Молодежные турниры
10 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 02:36
143
0

Юношеская команда Динамо U-19 установила историческое достижение

Футболисты киевской команды юношей забили 1000 голов в чемпионате Украины U-19

10 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 02:36
143
0
Юношеская команда Динамо U-19 установила историческое достижение
ФК Динамо

Юношеская команда Динамо U-19 установила историческое достижение.

Футболисты киевской команды юношей забили 1000 голов в чемпионате Украины U-19

Пресс-служба клуба сообщила: «Этот результат стал важной вехой для динамовской академии, которая уже много лет остается одним из главных центров подготовки молодых талантов в стране».

По теме:
Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Текстовая трансляция матча
Динамо установило историческое достижение в чемпионате Украины
ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовится к ответной игре ЮЛУ с Хибернианом
Динамо Киев U-19 юбилей чемпионат Украины по футболу U-19 статистика
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Футбол | 09 декабря 2025, 11:59 0
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»

Егор Гуничев вспомнил период выступлений за «Александрию»

Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09 декабря 2025, 07:54 14
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо

Президент клуба хочет, чтобы остался Костюк

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
Футбол | 09.12.2025, 19:45
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор
Футбол | 10.12.2025, 00:50
Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор
Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 1
Футбол
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
08.12.2025, 21:39 2
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем