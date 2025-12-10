Молодежные турниры10 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 02:36
Юношеская команда Динамо U-19 установила историческое достижение.
Футболисты киевской команды юношей забили 1000 голов в чемпионате Украины U-19
Пресс-служба клуба сообщила: «Этот результат стал важной вехой для динамовской академии, которая уже много лет остается одним из главных центров подготовки молодых талантов в стране».
