Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовится к ответной игре ЮЛУ с Хибернианом
09 декабря 2025, 11:07 | Обновлено 09 декабря 2025, 11:11
ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовится к ответной игре ЮЛУ с Хибернианом

Киевская команда провела тренировку в Люблине, откуда отправится в Шотландию

ФК Динамо U-19

Юноши Динамо U-19 готовятся к ответному матчу 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА с шотландским Хибернианом.

Тренер команд Павел Чередниченко провел одно из занятий перед игрой в польском Люблине.

Именно из этого города киевляне вылетают в Шотландию, где в среду 10 декабря проведут заключительную игру года.

В первом матче киевское Динамо U-19 обыграло шотландский Хиберниан U-19 со счётом 1:0.

Первая игра прошла 26 ноября в польском городе Сталева Воля. Единственный гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.

Ответный матч состоится 10 декабря в 21:00 на арене соперника из Шотландии.

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
