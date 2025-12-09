Юноши Динамо U-19 готовятся к ответному матчу 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА с шотландским Хибернианом.

Тренер команд Павел Чередниченко провел одно из занятий перед игрой в польском Люблине.

Именно из этого города киевляне вылетают в Шотландию, где в среду 10 декабря проведут заключительную игру года.

В первом матче киевское Динамо U-19 обыграло шотландский Хиберниан U-19 со счётом 1:0.

Первая игра прошла 26 ноября в польском городе Сталева Воля. Единственный гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.

Ответный матч состоится 10 декабря в 21:00 на арене соперника из Шотландии.

ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовится к ответной игре ЮЛУ с Хибернианом