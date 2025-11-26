Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо U-19 провело первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Столичная команда обыграла шотландский Хиберниан U-19 со счетом 1:0.
Игра прошла 26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.
Единственный в матче гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.
Ответный матч состоится 10 декабря на арене соперника из Шотландии.
🏆 Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд
Первый матч, 26 ноября 2025 года. Сталева Воля (Польша)
Динамо Киев U-19 (Украина) – Хиберниан U-19 (Шотландия) – 1:0
Гол: Владислав Захарченко, 56
Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча ожидается
ГОЛ! 1:0. Владислав Захарченко, 56 мин
