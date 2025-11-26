Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Динамо Киев U19
26.11.2025 14:00 – FT 1 : 0
Хиберниан U19
Молодежные турниры
26 ноября 2025, 16:03 | Обновлено 26 ноября 2025, 16:06
1409
0

Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА

ФК Динамо U-19

Киевское Динамо U-19 провело первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Столичная команда обыграла шотландский Хиберниан U-19 со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла 26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Единственный в матче гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.

Ответный матч состоится 10 декабря на арене соперника из Шотландии.

🏆 Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд

Первый матч, 26 ноября 2025 года. Сталева Воля (Польша)

Динамо Киев U-19 (Украина) – Хиберниан U-19 (Шотландия) – 1:0

Гол: Владислав Захарченко, 56

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается

ГОЛ! 1:0. Владислав Захарченко, 56 мин

По теме:
Игрок Омонии: «Динамо совсем не легкий соперник»
Украина WU-19 переиграла сверстниц из Боснии, хозяек будущего ЧЕ-2026
Бывший полузащитник Омонии дал Динамо установку на игру
Динамо Киев Хиберниан (Шотландия) Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Хиберниан U-19 видео голов и обзор Владислав Захарченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
