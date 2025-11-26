Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19 – 1:0. Видео гола и обзор матча

Киевское Динамо U-19 провело первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Столичная команда обыграла шотландский Хиберниан U-19 со счетом 1:0.

Игра прошла 26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Единственный в матче гол забил Владислав Захарченко на 56-й минуте.

Ответный матч состоится 10 декабря на арене соперника из Шотландии.

🏆 Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд

Первый матч, 26 ноября 2025 года. Сталева Воля (Польша)

Динамо Киев U-19 (Украина) – Хиберниан U-19 (Шотландия) – 1:0

Гол: Владислав Захарченко, 56

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается

ГОЛ! 1:0. Владислав Захарченко, 56 мин